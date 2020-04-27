Фестиваль Europiada пока отменяется

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Запланированный на это лето в Клайпеде международный фестиваль фольклора Europiada пока отменен.

О том, когда мероприятие сможет состояться, власти города ведут переговоры с организаторами ежегодного европейского мероприятия.

Возможно, это произойдет только в следующем году.

Фестиваль был запланирован на начало августа.

На прошлый фестиваль Europiada, который проходил в Клайпеде, в город приехали более 4 тысяч участников из разных стран.