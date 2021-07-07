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Фестиваль карильона: по средам в Вильнюсе будут звучать колокола

Автор Анжелика Орлёнок 28
Фестиваль карильона: по средам в Вильнюсе будут звучать колокола

С сегодняшнего дня и до 4 августа каждую среду в Вильнюсе будут звучать колокола. Это уже пятый по счету — юбилейный — фестиваль карильона.

Напомним, что карильон — это музыкальный инструмент, состоящих из набора колоколов. Звучание его зависит от формы колоколов, сплава, веса, акустики колокольни. Ну и, конечно, от качества настройки.

В Международном фестивале карильона примут участие известные музыканты из Японии, Польши, Франции, Бельгии, Нидерландов. Они будут играть на крупнейшем в Литве и Центральной Европе карильоне, оборудованном в костеле Святых апостолов Филиппа и Иакова. В фестивальных концертах прозвучат лучшие классические произведения, а также произведения в жанре рок- и поп-музыки.

Концерты будут проходить в течение месяца по средам, с 19.00. Их продолжительность – примерно около часа. Лучше всего музыка будет слышна на территории возле костела, а также на Лукишкской площади.

Фестиваль карильона: по средам в Вильнюсе будут звучать колокола

Крупнейший в Литве и Центральной Европе карильон оборудован в костеле Святых апостолов Филиппа и Иакова. Фото – madeinvilnius.lt.

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