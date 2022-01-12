Фестиваль короткометражных фильмов: от комедии до анимации

Сегодня начинается Вильнюсский фестиваль короткометражных фильмов. Он будет проходить с 12 по 18 января. В программе фестиваля — 80 короткометражных фильмов со всего мира.

Все фильмы фестиваля (кроме программы «Ночь кино») можно будет посмотреть в кинотеатрах Вильнюса, Клайпеды, Шяуляя, Паневежиса, Мариямполе, Укмерге, Гаргждай, Таураге, а также на виртуальных платформах домашних кинотеатров ŽMONĖS Cinema, GO3, Cgates и Skalvija.

А ближе к выходным Фестиваль короткометражных фильмов устроит мероприятие для самых стойких любителей кинематографа. Их приглашают на традиционную пятичасовую «Ночь кино». В пятницу показ состоится в Вильнюсе, в кинотеатре Pasaka, и в Шяуляе, в Музее фотографии. А в субботу переедет в Клайпеду, в кинотеатр Arlekinas. Мероприятие интересно тем, что для него подбираются самые интересные картины. Ведь внимание зрителей должно удерживаться до самого утра.

«Kino naktis предложит и легкие фильмы, и такие истории, которые постоянно держат в напряжении и от которых захватывает дух», – сказала Габриэле Цегялите, продюсер фестиваля.

В этом году «Ночь кино» впервые выезжает за пределы Вильнюса — в Шяуляй и Клайпеду. Семнадцать короткометражных фильмов вошли в программу, которую можно будет увидеть только один раз в трех городах.

К слову, фестиваль традиционно приглашает к экранам не только взрослых, но и маленьких зрителей. Их ожидает программа «Анимационные приключения», которая включает в себя 10 короткометражных фильмов.

Фото – filmshorts.lt