Filatov & Karas возвращаются с новым синглом «TechNoNo».

Это первый оригинальный трек дуэта в 2021 году. «TechNoNo» — песня, под которую будут танцевать абсолютно все: поклонники Filatov & Karas, ценители техно и любители энергичных ритмов.

Несмотря на то, что «TechNoNo» – первый оригинальный сингл Filatov & Karas в этом году, музыканты уже кое-что успели сделать.

В феврале они представили ремикс песни шведского дуэта Gustaf & Viktor Noren «Walk With You». Filatov & Karas работают с ними в третий раз: братья Норен настолько впечатлились, что даже написали слово «ремикс» на обложке по-русски.