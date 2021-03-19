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Filatov & Karas возвращаются с новым синглом «TechNoNo»

Автор RUSRADIO LT 62
Filatov & Karas - TechNoNo

Filatov & Karas возвращаются с новым синглом «TechNoNo».

Это первый оригинальный трек дуэта в 2021 году. «TechNoNo» — песня, под которую будут танцевать абсолютно все: поклонники Filatov & Karas, ценители техно и любители энергичных ритмов.

Несмотря на то, что «TechNoNo» – первый оригинальный сингл Filatov & Karas в этом году, музыканты уже кое-что успели сделать.

В феврале они представили ремикс песни шведского дуэта Gustaf & Viktor Noren «Walk With You». Filatov & Karas работают с ними в третий раз: братья Норен настолько впечатлились, что даже написали слово «ремикс» на обложке по-русски.

 

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