Филипп Киркоров показал «Раненого» в декорациях «Ёлок 8»

Филипп Киркоров выпустил клип на песню «Раненый», вошедшую в саундтрек фильма «Ёлки 8». «Раненый» стал первым совместным релизом артиста с лейблом Warner Music Russia.

Клип на композицию «Раненый» снял Василий Зоркий – режиссер новеллы «Ёлок 8» под названием «Как в Лапландии», в которой Филипп Киркоров появляется в неожиданном для себя образе сотрудника ЧОПа. Партнерами певца по фильму стали актеры Никита Ефремов, Михаил Белянин и Полина Пушкарук и др. В клипе Киркоров поет со сцены свою новую песню в декорациях «Ёлок 8».

«- 8 — это бесконечность, – рассказывает Филипп Киркоров. – В один день мне позвонил Тимур Бекмамбетов и пригласил сняться в кино, а я как раз закончил запись песни «Раненый». Я отправил ее Тимуру, через 3 минуты он мне перезванивает и говорит: «Да! Оно! Именно такую песню и искали!» Музыку написал талантливый композитор Андрей Резников. Учитывая то, что случай в этом проекте сыграл немалую роль, я думаю, что у нас все получится, и песня, и клип будут популярны»

В литовских кинотеатрах лента «Елки 8» появится уже 17 декабря 2021 года.

Источник: InterMedia