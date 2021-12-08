Филипп Киркоров стал артистом Warner Music Russia

Параллельно Филипп Киркоров выпустил сингл «Раненый». Песня вошла в саундтрек к новогодней комедии «Елки 8», которая уже совсем скоро выйдет на российские экраны. Это также первый сингл Филиппа Киркорова, выпущенный на лейбле Warner Music Russia.

«- 8 — это бесконечность. В один день мне позвонил Тимур Бекмамбетов и пригласил сняться в кино, а я как раз закончил запись песни «Раненый». Я отправил ее Тимуру, через три минуты он мне перезванивает и говорит: «Да! Оно! Именно такую песню и искали!». Музыку написал талантливый композитор Андрей Резников. Учитывая то, что случай в этом проекте сыграл немалую роль, я думаю, что у нас все получится, и песня будет популярна», – рассказал Филипп Киркоров.