Звёзды

Филипп Киркоров встретит Новый год перед телевизором

Автор Эвелина Никанорова
Филипп Киркоров встретит Новый год перед телевизором
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Филипп Киркоров рассказал, как встретит наступающий 2022 год. Музыкант признался, что планирует провести праздник скромно и по-семейному.

– Нужно обязательно проводить Новый год весело, – приводит его слова РИА Фан. – С друзьями, с желаниями, с Дедом Морозом. Будем встречать дружно и весело, будем смотреть телевизор.

По словам Киркорова, новогоднее настроение ему помогают создать дети – Алла-Виктория и Мартин.

– Дети – мои главные помощники в организации новогоднего праздника, – сказал артист.

Каждый Новый год детей Киркорова ждет встреча с Дедом Морозом. В эту новогоднюю ночь он появится на санях в карете, запряженной оленями. Роль Деда Мороза традиционно исполняет их дедушка Бедрос Киркоров.

После празднования Филипп Киркоров планирует путешествие в Майами, куда артист отправляется каждый год на январские каникулы. Дети музыканта посетят «Диснейленд» и остановятся в особняке Майкла Джексона.

Источник: InterMedia

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