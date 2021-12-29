Филипп Киркоров встретит Новый год перед телевизором

Филипп Киркоров рассказал, как встретит наступающий 2022 год. Музыкант признался, что планирует провести праздник скромно и по-семейному.

– Нужно обязательно проводить Новый год весело, – приводит его слова РИА Фан. – С друзьями, с желаниями, с Дедом Морозом. Будем встречать дружно и весело, будем смотреть телевизор.

По словам Киркорова, новогоднее настроение ему помогают создать дети – Алла-Виктория и Мартин.

– Дети – мои главные помощники в организации новогоднего праздника, – сказал артист.

Каждый Новый год детей Киркорова ждет встреча с Дедом Морозом. В эту новогоднюю ночь он появится на санях в карете, запряженной оленями. Роль Деда Мороза традиционно исполняет их дедушка Бедрос Киркоров.

После празднования Филипп Киркоров планирует путешествие в Майами, куда артист отправляется каждый год на январские каникулы. Дети музыканта посетят «Диснейленд» и остановятся в особняке Майкла Джексона.

Источник: InterMedia