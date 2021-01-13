Фильм «Чудо-женщина: 1984» выдвинули на премию «Оскар»

Киностудия Warner Bros. выдвинула фильм «Чудо-женщина:1984» на премию «Оскар» во всех категориях. Об этом сообщил ComicBook.

В качестве кандидатов на номинацию предложили продюсером Дебору и Зака Снайдеров, режиссера Пэтти Дженкинс. Кроме того, выдвинули и сценаристов Джеффа Джонса и Дэйва Каллахэма — они создали адаптированный сценарий в соавторстве с Дженкинс.

На награды в актерских категориях выдвинули Галь Гадот, Кристен Уиг, Робин Райт и Конни Нильсен, а также Криса Пайна и Педро Паскаля. Также студия надеется, что «Оскара» удостоят оператора Мэтью Дженсена, монтажера Ричарда Пирсона. А еще, дизайнера костюмов Линди Хемминг и композитора Ханса Циммера.

В прошлом году номинацию на лучшую картину получила картина «Черная пантера». Это был первый случай, когда на главный приз Академии претендовал фильм, основанный на комиксе. Также на «Оскар» выдвигали «Джокера» — ленте удалось получить 11 номинаций и 2 статуэтки.

До этого из фильмов DC премию «Оскар» получали:

«Отряд самоубийц» -за лучший макияж и прически;

«Темный рыцарь» -за лучший монтаж звука и лучшего актера второго плана;

«Бэтмен» (1989 года)- за лучший дизайн;

«Супермэн» (1978 года) -за визуальные эффекты.

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