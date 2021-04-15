В США фильм «Ирония судьбы» переснимут с голливудскими актерами.

Проектом займется режиссер Марюс Вайсберг, известный по фильмам «Бабушка легкого поведения», «8 первых свиданий» и «(Не)идеальный мужчина». Съемки картины начнутся летом в Бостоне. Главные роли исполнят Эмма Робертс, Томас Манн, Гаррет Хедлунд и Бритт Робертсон.

Сценаристом ленты выступит Тиффани Полсен, ранее работавшая над комедией «Пара на праздники». Продюсировать новый фильм будут Винсент Ньюман, Владимир Кошелев и Марина Беспалова.

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