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Фильм Келли Райхардт «Первая корова» возглавил «Абсолютный рейтинг» лучших иностранных фильмов 2020 года

Автор Эвелина Никанорова 24
Фильм Келли Райхардт «Первая корова» возглавил «Абсолютный рейтинг» лучших иностранных фильмов 2020 года

Фильм Келли Райхардт «Первая корова» возглавил «Абсолютный рейтинг» лучших иностранных фильмов 2020 года, сообщает канал «Синема».

В основу рейтинга легли данные 19 западных изданий и киноагрегаторов. «Первая корова» – адаптация романа «Половина жизни» Джонатана Рэймонда. Кинокритики Нью-Йорка (NYFCC) уже назвали «Первую корову» лучшим фильмом 2020 года. Драма повествует о неожиданном союзе между поваром и эмигрировавшим в США китайцем, которые открывают пекарню.

На втором месте оказалась картина Гая Риччи «Джентльмены», на третьем — «Земля кочевников» Хлои Чжао.

В топ-10 также попали «Никогда, редко, иногда, всегда», «Довод», «Рок влюбленных», «Американская утопия», «Минари», «Просто помиловать» и «Суд над чикагской семеркой».

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