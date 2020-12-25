Фильм Келли Райхардт «Первая корова» возглавил «Абсолютный рейтинг» лучших иностранных фильмов 2020 года

В основу рейтинга легли данные 19 западных изданий и киноагрегаторов. «Первая корова» – адаптация романа «Половина жизни» Джонатана Рэймонда. Кинокритики Нью-Йорка (NYFCC) уже назвали «Первую корову» лучшим фильмом 2020 года. Драма повествует о неожиданном союзе между поваром и эмигрировавшим в США китайцем, которые открывают пекарню.