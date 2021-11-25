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Фильм-путешествие из разных новелл, аниме-экранизация и другие премьеры онлайн

Автор Гинтарас Зукас
Фильм-путешествие из разных новелл, аниме-экранизация и другие премьеры онлайн
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Законы границ (фильм)

(криминал, приключения) с 22 ноября

NETFLIX

Жирона, 1978 год. Влюбившись, затравленный подросток попадает в компанию новых приятелей. Так начинается лето, полное краж, ограблений, любви и многого другого. 

Властелины вселенной: откровение (мультсериал, 2 сезон)

(мультфильм) с 23 ноября

NETFLIX

Сиквел классического мультфильма 1980-х. Роковая битва приводит к расколу Этернии, и теперь Тила и неожиданный союзник должны предотвратить гибель вселенной.

Моя большая тайна (сериал)

(триллер) с 23 ноября

OKKO

В дипломатической академия учатся богатые, очень богатые и безумно талантливые. На праздничном вечере погибает семнадцатилетняя Катя, всеобщая любимица и звезда Академии. Её лучшая подруга Соня Кимаева возвращается в кампус из учебной поездки в Сеул, чтобы расследовать внезапную смерть. 

Удары (фильм)

(драма) с 24 ноября

NETFLIX

Бывшая чемпионка по смешанным единоборствам вынуждена вернуться к боям и искупить свою вину, чтобы не потерять сына. Режиссер и исполнительница главной роли: Холли Берри.

Мальчик по имени Рождество (фильм)

(семейное кино) с 24 ноября

NETFLIX

Мальчик по имени Николас отправляется на заснеженный север, чтобы найти папу, уехавшего на поиски легендарной эльфийской деревни Эльфхельм. Вместе с упрямым оленем по имени Блитцен и верным ручным мышонком Николас пускается в необыкновенное приключение.

Робин (мультфильм)

(короткометражный мультфильм) с 24 ноября

NETFLIX

Жизнерадостная птичка-малиновка, выросшая в семье мышей, загадывает под Рождество свое самое заветное желание и встает на тернистый путь самопознания.

Реальная история (сериал, 1 сезон)

(триллер) с 24 ноября

NETFLIX

Всемирно известный комик проводит вечер с братом в Филадельфии, и теперь все, чего он добился, оказывается под угрозой. В главных ролях Кевин Харт и Уэсли Снайпс.

Ханна (сериал, 3 сезон)

(боевик) с 24 ноября

Amazon Prime

Сериал рассказывает про экстраординарную девушку, которую воспитывал отец в лесу. Она убегает из дома и внезапно становится целью бывшей сотрудницы ЦРУ.

Суперзлодеи (мультсериал, 1 сезон)

(аниме) с 25 ноября

NETFLIX

Джонни Болт собирает разношерстную команду суперзлодеев для последнего ограбления. Их цель – безжалостный криминальный авторитет. Что может пойти не так?

Замок к Рождеству (фильм)

(романтическая комедия) с 26 ноября

NETFLIX

Чтобы избежать скандала, писательница отправляется в Шотландию, где приходит в восторг от местного замка и знакомится с его угрюмым владельцем, герцогом. В главной роли Брук Шилдс.

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