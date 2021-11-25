Фильм-путешествие из разных новелл, аниме-экранизация и другие премьеры онлайн

Законы границ (фильм)
(криминал, приключения) с 22 ноября
Жирона, 1978 год. Влюбившись, затравленный подросток попадает в компанию новых приятелей. Так начинается лето, полное краж, ограблений, любви и многого другого.
Властелины вселенной: откровение (мультсериал, 2 сезон)
(мультфильм) с 23 ноября
Сиквел классического мультфильма 1980-х. Роковая битва приводит к расколу Этернии, и теперь Тила и неожиданный союзник должны предотвратить гибель вселенной.
Моя большая тайна (сериал)
(триллер) с 23 ноября
В дипломатической академия учатся богатые, очень богатые и безумно талантливые. На праздничном вечере погибает семнадцатилетняя Катя, всеобщая любимица и звезда Академии. Её лучшая подруга Соня Кимаева возвращается в кампус из учебной поездки в Сеул, чтобы расследовать внезапную смерть.
Удары (фильм)
(драма) с 24 ноября
Бывшая чемпионка по смешанным единоборствам вынуждена вернуться к боям и искупить свою вину, чтобы не потерять сына. Режиссер и исполнительница главной роли: Холли Берри.
Мальчик по имени Рождество (фильм)
(семейное кино) с 24 ноября
Мальчик по имени Николас отправляется на заснеженный север, чтобы найти папу, уехавшего на поиски легендарной эльфийской деревни Эльфхельм. Вместе с упрямым оленем по имени Блитцен и верным ручным мышонком Николас пускается в необыкновенное приключение.
Робин (мультфильм)
(короткометражный мультфильм) с 24 ноября
Жизнерадостная птичка-малиновка, выросшая в семье мышей, загадывает под Рождество свое самое заветное желание и встает на тернистый путь самопознания.
Реальная история (сериал, 1 сезон)
Всемирно известный комик проводит вечер с братом в Филадельфии, и теперь все, чего он добился, оказывается под угрозой. В главных ролях Кевин Харт и Уэсли Снайпс.
Ханна (сериал, 3 сезон)
Сериал рассказывает про экстраординарную девушку, которую воспитывал отец в лесу. Она убегает из дома и внезапно становится целью бывшей сотрудницы ЦРУ.
Суперзлодеи (мультсериал, 1 сезон)
Джонни Болт собирает разношерстную команду суперзлодеев для последнего ограбления. Их цель – безжалостный криминальный авторитет. Что может пойти не так?
Замок к Рождеству (фильм)
Чтобы избежать скандала, писательница отправляется в Шотландию, где приходит в восторг от местного замка и знакомится с его угрюмым владельцем, герцогом. В главной роли Брук Шилдс.