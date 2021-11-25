Фильм-путешествие из разных новелл, аниме-экранизация и другие премьеры онлайн

В дипломатической академия учатся богатые, очень богатые и безумно талантливые. На праздничном вечере погибает семнадцатилетняя Катя, всеобщая любимица и звезда Академии. Её лучшая подруга Соня Кимаева возвращается в кампус из учебной поездки в Сеул, чтобы расследовать внезапную смерть.