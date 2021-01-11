Фильм «Уроки фарси» лишили права на «Оскар»

Белорусский фильм «Уроки фарси» режиссера Вадима Перельмана лишили права бороться за кинопремию «Оскар», пишет Variety .

Создатели картины, по данным издания, не смогли подтвердить, что большая части производственной команды картины является гражданами Белоруссии.

Фильм является совместной работой кинематографистов Белоруссии, России и Германии.

Мировая премьера картины состоялась на Берлинском кинофестивале в прошлом году. Драма рассказывает о бельгийском еврее, который попал в концлагерь и выдает себя за перса.

Источник