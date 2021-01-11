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Фильм «Уроки фарси» лишили права на «Оскар»

Автор Эвелина Никанорова 27
Фильм «Уроки фарси» лишили права на «Оскар»

Белорусский фильм «Уроки фарси» режиссера Вадима Перельмана лишили права бороться за кинопремию «Оскар», пишет Variety.

Создатели картины, по данным издания, не смогли подтвердить, что большая части производственной команды картины является гражданами Белоруссии.

Фильм является совместной работой кинематографистов Белоруссии, России и Германии.

Мировая премьера картины состоялась на Берлинском кинофестивале в прошлом году. Драма рассказывает о бельгийском еврее, который попал в концлагерь и выдает себя за перса.

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