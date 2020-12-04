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Фильм «Уроки фарси» выдвинули от Белорусии на Оскар

Автор Эвелина Никанорова 23
Фильм «Уроки фарси»

Драма Вадима Перельмана «Уроки фарси» выдвинута на Оскар в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Фильм повествует о событиях 1942 года в оккупированной Европе. Жиль Кремье, бельгиец еврейского происхождения, оказался в концлагере, где выдает себя за перса. Главную роль в фильме исполнил Науэль Перес Бискаярт.

Мировая премьера «Уроки фарси» состоялась в рамках 70-го Берлинского кинофестиваля.

Кандидатов на Оскар в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» выдвигают сами страны. Затем из них отбирают картины-номинанты.

Отметим, что 93-я церемония вручения премий Американской киноакадемии Оскар пройдет 25 апреля 2021 года.

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