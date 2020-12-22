Фильмы и сериалы для детей и подростков

В консервативном городке школьнице не позволяют привести свою девушку на выпускной. Тем временем вышедшие в тираж звезды Бродвея хотят помочь ей, но в первую очередь рассчитывают привлечь к себе внимание прессы.

Мюзикл где в главных ролях: Мерил Стрип, Николь Кидман и Джеймс Корден.