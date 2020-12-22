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Фильмы и сериалы для детей и подростков

Автор RUSRADIO LT 10
Фильмы и сериалы для детей и подростков

Канва / Canvas

Мультфильм от Netflix

CANVAS

Потеряв горячо любимую супругу, дедушка маленькой девочки пытается вспомнить радость, которую ему приносило создание картин. Однажды вдохновение к нему возвращается.

Выпускной / The Prom

Фильм Netflix для тинейджеров

Выпускной / The Prom

В консервативном городке школьнице не позволяют привести свою девушку на выпускной. Тем временем вышедшие в тираж звезды Бродвея хотят помочь ей, но в первую очередь рассчитывают привлечь к себе внимание прессы.

Мюзикл где в главных ролях: Мерил Стрип, Николь Кидман и Джеймс Корден.

Темная Лига справедливости: Война Апоколипса / Justice League Dark: Apokolips War

Мультфильм по комиксам

Темная лига справедливости: Война Апокалипсиса

События разворачиваются на Земле, разрушенной межгалактической тиранией Тьмы. Супергерои — Бэтмен, Супермен, Чудо-Женщина, Флэш, Киборг, Константин, Болотная Тварь и другие, объединяются, чтобы победить могущественного Дарксайда в решающей битве.

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