Фильмы и сериалы на литературной основе

Загадочный вирус выкосил большую часть Америки. Выжившие разделились на тех, кто еще верит в добро и видит во снах Матушку Абигейл, и тех, кто пошел за Рэндаллом Флэггом, который предлагает людям поддаться худшим инстинктам. “Противостояние”, величайший роман Кинга, которое он сам описывал как “Властелина колец” в Америке 1970-х.

В ролях: Вупи Голдберг, Александр Скарсгард, Джеймс Марсден, Одесса Янг, Оуэн Тиг.