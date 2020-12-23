Фильмы и сериалы на литературной основе

Противостояние / The Stand
Экранизация романа Стивена Кинга про смертоносный вирус .
Загадочный вирус выкосил большую часть Америки. Выжившие разделились на тех, кто еще верит в добро и видит во снах Матушку Абигейл, и тех, кто пошел за Рэндаллом Флэггом, который предлагает людям поддаться худшим инстинктам. “Противостояние”, величайший роман Кинга, которое он сам описывал как “Властелина колец” в Америке 1970-х.
В ролях: Вупи Голдберг, Александр Скарсгард, Джеймс Марсден, Одесса Янг, Оуэн Тиг.
Пространство 5 сезон / The Expanse
«Пространство» придумали Дэниэл Абрахам и Тай Фрэнк, личный секретарь Джорджа Р. Р. Мартина. Когда цикл романов начали экранизировать, многие сравнивали сериал об освоенной людьми Солнечной системе с «Игрой престолов». И пятый сезон расскажет куда завела космическая холодная война и как инопланетяне с пояса астероидов будут мстить за годы колониализма.