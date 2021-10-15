Что посмотреть

Фильмы и сериалы онлайн на этой неделе

Автор Гинтарас Зукас
Фильмы и сериалы онлайн на этой неделе
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Жена олигарха (сериал)

11 октября

СТС

Жизнь Альбины меняется в один миг: под угрозой ареста муж-олигарх бросает её, прихватив с собой все деньги. Всё, что осталось от супруга, – двое детей и российская фабрика на грани банкротства. Теперь Альбина вынуждена забыть о роскошной жизни в лондонском особняке и вспомнить то, что ей говорили на бизнес-курсах. Только начинать жизнь с чистого листа в провинциальном городке без гроша в кармане её никто не учил. В главной роли звезда “Кухни” и “ИП Пирогова” – Елена Подкаминская.

Яркость. Душа самурая (аниме)

12 октября

NETFLIX

В первые годы реставрации Мэйдзи в Японии ронин-человек должен объединиться с убийцей-орком, чтобы спасти сироту-эльфа от их общего врага. Аниме является приквелом фильма “Яркость” с Уиллом Смитом.

Самка богомола (сериал)

14 октября

START

Серийная убийца Жанна Дронова по прозвищу «самка богомола» отбывает срок в колонии строгого режима с тех пор, как призналась в восьми особо жестоких убийствах. Жанна убивала только мужчин — педофилов, насильников и неверных мужей. Узнав, что у нее появился подражатель, женщина предлагает полиции помощь при соблюдении двух условий. Первое: она покинет колонию на время расследования. Второе: делом будет заниматься ее сын Денис, который не общался с матерью последние 20 лет. В главной роли Ирина Розанова.

Во имя мести (сериал)

15 октября

NETFLIX

Решив отомстить за смерть отца, женщина обращается за помощью к боссу криминальной группировки, который помогает ей устроиться в полицию. Она становится кротом в отделе по борьбе с наркотиками. 

Я знаю, что вы сделали прошлым летом (сериал)

15 октября

Amazon Prime Video

Спустя год после аварии со смертельным исходом, произошедшей в их выпускной вечер, группу подростков преследует таинственный убийца.

Щенячье счастье (сериал)

15 октября

Apple TV+

Юные Чарльз и Лиззи Питерсон берут на себя трудную, но очень важную задачу: они воспитывают щенков и находят им постоянный дом. С каждым новым питомцем ребят ждет невероятное приключение. 
Фильмы и сериалы онлайн на этой неделе
Что посмотреть

Фильмы и сериалы онлайн на этой неделе

Гинтарас Зукас 2021-10-15

Жена олигарха (сериал) 11 октября СТС Жизнь Альбины меняется в один миг: под угрозой ареста муж-олигарх бросает её, прихватив с собой все деньги. Всё, что осталось от супруга, – двое детей и российская фабрика на грани банкротства. Теперь Альбина вынуждена забыть о роскошной жизни в лондонском особняке и вспомнить то, что ей говорили на

Фильмы и сериалы онлайн на этой неделе
Что посмотреть

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 15 октября)

Гинтарас Зукас 2021-10-14

На экраны литовских кинотеатров выходят три премьеры. французская драма победившая на Каннском фестивале, рыцарский детектив от Ридли Скотта и вторая часть похождений Венома. Титан / Titane (2021) 18+ (драма) Победитель Каннского фестиваля этого года. История серийной убийцы. В детстве она попала в аварию и получила травму головы. Главной

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Топ-6 фильмов 2017-го года

Гинтарас Зукас 2021-10-11

На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2017-го года. Логан / Logan (2017) Последний фильм Хью Джекмана в роли Росомахи. В недалеком будущем уставший от жизни Логан заботится о больном профессоре Икс, который прячется неподалеку от мексиканской границы. Но жизнь Логана меняется, когда он встречает одаренную девочку-мутанта. Хью

Фильмы и сериалы онлайн на этой неделе
Что посмотреть

Фильмы и сериалы онлайн на этой неделе

Гинтарас Зукас 2021-10-07

Виновный (фильм) 01 октября NETFLIX Детектив полиции, пониженный в должности до оператора службы спасения, пытается спасти дозвонившуюся на протяжении долгого и ужасного дня открытий — и расплаты. В главных ролях: Джейк Джилленхол и Итан Хоук. В твоем доме кто-то есть (фильм) 06 октября NETFLIX Макани и ее друзья из школы «Осборн Хай» пытаются найти и […]

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Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 08 октября)

Гинтарас Зукас 2021-10-07

На экраны литовских кинотеатров выходят три премьеры. Мультфильм о семейке Аддамс, комедийный ужастик и новый фильм Педро Альмодовара. Семейка Аддамс: Горящий тур / The Addams Family 2 (2021) 0+ (мультфильм) В семейке Аддамс наступил кризис: дети не хотят общаться с родителями и всё валится из рук. Глава семейства находит выход. Он загружает семью в походный

Фильмы и сериалы онлайн на этой неделе
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Топ-6 фильмов 2016-го года

Гинтарас Зукас 2021-10-04

На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2016-го года. Дэдпул / Deadpool (2016) Самый зубодробительный и отвязный комикс последних лет. Уэйд Уилсон – бывший солдат спецназа, подрабатывающий наемником. Ему диагностируют рак и он соглашается ввести экспериментальную сыворотку. Уилсон становится супергероем и берет себе имя «Дэдпул».

Фильмы и сериалы онлайн на этой неделе
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Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 1 октября)

Гинтарас Зукас 2021-09-29

На экраны литовских кинотеатров выходят две премьеры. Мультфильм для семейного просмотра и новый фильм о Джеймсе Бонде. Не время умирать / No Time to Die (2021) 13+ (шпионский боевик) Джеймс Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с

Фильмы и сериалы онлайн на этой неделе
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Топ-6 фильмов 2015-го года

Гинтарас Зукас 2021-09-27

На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2015-го года. Марсианин / The Martian (2015) Фильм Ридли Скотта рассказывает о марсианской миссии «Арес-3». В процессе работы космонавты вынуждены экстренно покинуть планету из-за надвигающейся песчаной бури. Инженер и биолог Марк Уотни получил повреждение скафандра, а сотрудники миссии, посчитав

Фильмы и сериалы онлайн на этой неделе
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Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 23 сентября)

Гинтарас Зукас 2021-09-23

На экраны литовских кинотеатров выходят четыре премьерные ленты. Триллер о покере, комедия о наследстве, французский мультфильм о храброй девочке и боевик о двух киллерах, которые охотятся за одной целью. Холодный расчёт / The Card Counter (2021) 16+ (триллер) Главное в покере – сохранять хладнокровие и считать на несколько ходов вперёд. Именно этими

Фильмы и сериалы онлайн на этой неделе
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Топ-6 фильмов 2014-го года

Гинтарас Зукас 2021-09-20

На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2014-го года. Интерстеллар / Interstellar (2014) Фильм Кристофера Нолана с Мэтью МакКонахи в главной роли. Лента рассказывает о том, как наша Земля доживает последние дни. Засуха, пыльные бури и вымирание растений приводят человечество к продовольственному кризису, коллектив исследователей и

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Актуальные новости

Премьеры в литовских кинотеатрах (с 03 сентября)

Премьеры в литовских кинотеатрах (с 03 сентября)

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