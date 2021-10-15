Фильмы и сериалы онлайн на этой неделе

Жизнь Альбины меняется в один миг: под угрозой ареста муж-олигарх бросает её, прихватив с собой все деньги. Всё, что осталось от супруга, – двое детей и российская фабрика на грани банкротства. Теперь Альбина вынуждена забыть о роскошной жизни в лондонском особняке и вспомнить то, что ей говорили на бизнес-курсах. Только начинать жизнь с чистого листа в провинциальном городке без гроша в кармане её никто не учил. В главной роли звезда “Кухни” и “ИП Пирогова” – Елена Подкаминская.