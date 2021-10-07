Что посмотреть

Фильмы и сериалы онлайн на этой неделе

Автор Гинтарас Зукас
Фильмы и сериалы онлайн на этой неделе
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Виновный (фильм)

01 октября

NETFLIX

Детектив полиции, пониженный в должности до оператора службы спасения, пытается спасти дозвонившуюся на протяжении долгого и ужасного дня открытий — и расплаты. В главных ролях: Джейк Джилленхол и Итан Хоук.

В твоем доме кто-то есть (фильм)

06 октября

NETFLIX

Макани и ее друзья из школы «Осборн Хай» пытаются найти и остановить убийцу в маске, который охотится за учениками и раскрывает их самые большие тайны.

Пингвины моей мамы (сериал)

06 октября

KION

15-летний Гоша – московский школьник. В школе его бьют, любимая девочка не разделяет чувства, а дома не понимают. Родители Гоши усыновили уже троих детей из детдома и собираются взять четвертого, но при этом родному сыну не могут уделить нужного внимания. Чтобы выпустить пар и хоть с кем-то поговорить о своих проблемах, Гоша идет в стендап. 

Инсомния (сериал)

07 октября

PREMIER

Юрию 43 года. Он убежденный агностик, способный рационально объяснить абсолютно все — кроме своей бессонницы. В кошмарах он видит бывшую жену, покончившую с собой много лет назад. Бессонницу Юрий привык коротать в стрип-клубе, иногда приводя стриптизерш к себе домой. Во время одного из посещений, он знакомится с новенькой молодой стриптизершей Аней, к которой проникается необъяснимой для себя привязанностью. В главных ролях Гоша Куценко, Ирина Старшенбаум, Кирилл Кяро, Никита Ефремов.

В клетке (2-ой сезон) (сериал)

07 октября

OKKO

Успешный боец MMA Сергей Евдокимов страдает от полученной год назад травмы. Травма не дает ему участвовать в профессиональных соревнованиях. Однако, в ходе определенных событий, он вынужден вернуться к подпольным боям без правил и опять войти в ненавистную ему клетку.  В главных ролях Павел Прилучный и Владимир Епифанцев.

Код на миллиард долларов (мини-сериал)

07 октября

NETFLIX

В Берлине начала 90-х два друга-программиста изобретают алгоритм, а спустя 25 лет пытаются доказать в американском суде, что корпорация Google украла их интеллектуальную собственность для проекта «Google Планета Земля». 

Зловещие истории по сказкам братьев Гримм (сериал)

08 октября

NETFLIX

Главные герои — брат и сестра Гензель и Гретель, которые убегают из родного замка, чтобы найти идеальных родителей. По пути дети попадают в классические сказки братьев Гримм и встречаются с ведьмами, троллями и самим дьяволом.

Фильмы и сериалы онлайн на этой неделе
Что посмотреть

Фильмы и сериалы онлайн на этой неделе

Гинтарас Зукас 2021-10-07

Виновный (фильм) 01 октября NETFLIX Детектив полиции, пониженный в должности до оператора службы спасения, пытается спасти дозвонившуюся на протяжении долгого и ужасного дня открытий — и расплаты. В главных ролях: Джейк Джилленхол и Итан Хоук. В твоем доме кто-то есть (фильм) 06 октября NETFLIX Макани и ее друзья из школы «Осборн Хай» пытаются найти и […]

Фильмы и сериалы онлайн на этой неделе
Что посмотреть

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 08 октября)

Гинтарас Зукас 2021-10-07

На экраны литовских кинотеатров выходят три премьеры. Мультфильм о семейке Аддамс, комедийный ужастик и новый фильм Педро Альмодовара. Семейка Аддамс: Горящий тур / The Addams Family 2 (2021) 0+ (мультфильм) В семейке Аддамс наступил кризис: дети не хотят общаться с родителями и всё валится из рук. Глава семейства находит выход. Он загружает семью в походный

Фильмы и сериалы онлайн на этой неделе
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Топ-6 фильмов 2016-го года

Гинтарас Зукас 2021-10-04

На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2016-го года. Дэдпул / Deadpool (2016) Самый зубодробительный и отвязный комикс последних лет. Уэйд Уилсон – бывший солдат спецназа, подрабатывающий наемником. Ему диагностируют рак и он соглашается ввести экспериментальную сыворотку. Уилсон становится супергероем и берет себе имя «Дэдпул».

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Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 1 октября)

Гинтарас Зукас 2021-09-29

На экраны литовских кинотеатров выходят две премьеры. Мультфильм для семейного просмотра и новый фильм о Джеймсе Бонде. Не время умирать / No Time to Die (2021) 13+ (шпионский боевик) Джеймс Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с

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Топ-6 фильмов 2015-го года

Гинтарас Зукас 2021-09-27

На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2015-го года. Марсианин / The Martian (2015) Фильм Ридли Скотта рассказывает о марсианской миссии «Арес-3». В процессе работы космонавты вынуждены экстренно покинуть планету из-за надвигающейся песчаной бури. Инженер и биолог Марк Уотни получил повреждение скафандра, а сотрудники миссии, посчитав

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Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 23 сентября)

Гинтарас Зукас 2021-09-23

На экраны литовских кинотеатров выходят четыре премьерные ленты. Триллер о покере, комедия о наследстве, французский мультфильм о храброй девочке и боевик о двух киллерах, которые охотятся за одной целью. Холодный расчёт / The Card Counter (2021) 16+ (триллер) Главное в покере – сохранять хладнокровие и считать на несколько ходов вперёд. Именно этими

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Топ-6 фильмов 2014-го года

Гинтарас Зукас 2021-09-20

На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2014-го года. Интерстеллар / Interstellar (2014) Фильм Кристофера Нолана с Мэтью МакКонахи в главной роли. Лента рассказывает о том, как наша Земля доживает последние дни. Засуха, пыльные бури и вымирание растений приводят человечество к продовольственному кризису, коллектив исследователей и

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Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 17 сентября)

Гинтарас Зукас 2021-09-16

На экраны литовских кинотеатров выходят четыре премьерных фильма. Фантастический блокбастер со множеством звёзд, литовский документальный фильм, польский криминальный детектив и мультфильм для всей семьи. Дюна / Dune (2021) 13+ (фантастика) Наследник знаменитого дома Атрейдесов Пол отправляется вместе с семьей на одну из самых опасных

Фильмы и сериалы онлайн на этой неделе
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Топ-6 фильмов 2013-го года

Гинтарас Зукас 2021-09-13

На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2013-го года. Волк с Уолл-стрит / The Wolf of Wall Street (2013) Фильм Мартина Скорсезе с Леонардо ДиКаприо в главной роли. Фильм рассказывает о Джордане Белфорте, который устраивается в небольшое заведение, занимающееся мелкими акциями. Благодаря врожденной харизме, он начинает зарабатывать большие

Фильмы и сериалы онлайн на этой неделе
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Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 10 сентября)

Гинтарас Зукас 2021-09-09

На экраны литовских кинотеатров выходят четыре премьерных фильма. Российская комедия о женском футболе, фантастический боевик с Николасом Кейджем, подростковая драма об отношениях и мультфильм для малышей. Нефутбол (2021) 7+ (спортивная комедия) Дане с детства твердили, что футбол — не женское дело, но она все равно стала капитаном

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