Фильмы и сериалы онлайн на этой неделе

Юрию 43 года. Он убежденный агностик, способный рационально объяснить абсолютно все — кроме своей бессонницы. В кошмарах он видит бывшую жену, покончившую с собой много лет назад. Бессонницу Юрий привык коротать в стрип-клубе, иногда приводя стриптизерш к себе домой. Во время одного из посещений, он знакомится с новенькой молодой стриптизершей Аней, к которой проникается необъяснимой для себя привязанностью. В главных ролях Гоша Куценко, Ирина Старшенбаум, Кирилл Кяро, Никита Ефремов.