Фильмы о привидениях

16 мая отмечается День танцев с привидениями. По этому поводу 6 фильмов о призраках.
Охотники за привидениями / Ghostbusters (1984)
Жители Нью‑Йорка всё чаще сталкиваются с призраками, и противостоять сверхъестественной угрозе могут только четверо учёных, которые собрали команду охотников за привидениями. В главных ролях Билл Мюррей и Сигурни Уивер.
Привидение / Ghost (1990)
Сэм убит, Молли переживает его утрату. Душа Сэма застревает на земле. И он находит проводника, которым становится женщина-медиум. Культовая картина с Патриком Суэйзи, Деми Мур и Вупи Голдберг.
Шестое чувство / The Sixth Sense (1999)
Мальчик видит умерших людей и помочь ребенку должен Малкольм Кроу — детский психиатр. Отличный триллер с Брюсом Уиллисом в главной роли. Если не смотрели – вы захотите посмотреть его дважды.
Другие / The Others (2001)
Грейс Стюарт живёт со своими детьми, не переносящими солнечного света, К двери их дома приходит странная троица, которая нанимается к ним в прислуги. Вскоре все обитатели дома начинают слышать пугающие звуки и замечать призраков. В главной роли Николь Кидман.
Город призраков / Ghost Town (2008)
После клинической смерти с дантистом начинают говорить призраки. И не просто разговаривают, а бесконечно ноют и просят помощи. От одного привидения главному герою никак не удается спастись – придется помогать. В главной роли комик Рики Джервэйс.
Призрак (2015)
Авиаконструктор Юрий разбился в автокатастрофе и стал призраком. Единственный, кто его видит – школьник Ваня Кузнецов. Помогая друг другу – они решают свои проблемы. В главных ролях Фёдор Бондарчук и Семён Трескунов.
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