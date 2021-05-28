Фильмы о средневековье

Уильям Тэтчер притворяясь рыцарем выступает на турнирах и одерживает победу за победой. Ему предстоит доказать всем и самому себе, что выдуманным было лишь имя. В главной роли Хит Леджер. В фильме звучат хиты Queen, AC\DC и Дэвида Боуи.