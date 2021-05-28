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Фильмы о средневековье

Автор Gintaras Zukas 1189
Фильмы о средневековье

29 мая отмечается День конца средневековья. По этому поводу топ-6 фильмов о рыцарях и средневековье.

Черный котел / The Black Cauldron (1985)

Главный герой – Таран, мальчик-свинопас, мечтающий стать великим воином. В это же время Рогатый король, намерен завладеть Чёрным котлом и с помощью заключенной в нём силы воскресить армию нежити и покорить мир. Местонахождение Черного котла может указать волшебная свинка Хен Вен. 

Плоть + кровь / Flesh+Blood (1985)

1501 год. Вся Европа охвачена кровопролитными войнами. В городах свирепствует чума. Отряд солдат захватывает в заложники невесту сына барона и теперь вынужден  укрыться в замке и вступить в неравную битву с армией барона. Режиссёр Пол Верховен. В главной роли – Рутгер Хауэр.

Имя розы / Der Name der Rose (1986)

Францисканский монах Вильям Баскервильский вместе со своим послушником расследует таинственные смерти в бенедиктинском монастыре на севере Италии. Средневековый детектив основан на одноимённом дебютном романе Умберто Эко. В главных ролях – Шон Коннери и Кристиан Слейтер.

Храброе сердце / Braveheart (1995)

Фильм рассказывает о Уильяме Уоллесе – герое Шотландии, который начал войну за независимость своей родины в XIII веке. Кино о мужчинах в килтах завоевало получило пять статуэток “Оскара”: включая лучший фильм и лучшую режиссерскую работу. Режиссер и исполнитель главной роли – Мэл Гибсон.

История рыцаря / A Knight’s Tale (2001)

Уильям Тэтчер притворяясь рыцарем выступает на турнирах и одерживает победу за победой. Ему предстоит доказать всем и самому себе, что выдуманным было лишь имя. В главной роли Хит Леджер. В фильме звучат хиты Queen, AC\DC и Дэвида Боуи.

Царство небесное / Kingdom of Heaven (2005)

Кузнец Балиан вынужден бежать из родных мест. Он присоединяется к своему отцу‑крестоносцу, который вскоре получает в бою тяжелую рану. Умирая, он дарует Балиану звание рыцаря, и тот отправляется в поход на Иерусалим. Режиссер Ридли Скотт. В главных ролях Орландо Блум и Ева Грин.

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