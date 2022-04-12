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Финал «Фантастических тварей»: Дамблдор встречается с Грин-де-Вальдом

Автор Эвелина Никанорова

Финальный трейлер фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» обнародовала кинокомпания Warner Bros. Pictures.

Ролик во многом посвящен его заглавным героям: в нем можно увидеть множество старых и новых фантастических существ, в том числе питомцев Ньюта Саламандера (Эдди Редмэйн). В трейлере также показано, как готовится к борьбе с Геллертом Грин-де-Вальдом (Мадс Миккельсен) отряд Дамблдора, а сам темный маг объявляет войну маглам перед лицом своих сторонников и ведет переговоры с Дамблдором (Джуд Лоу), который в свою очередь пытается взаимодействовать с Криденсом (Эзра Миллер).

В картине режиссера Дэвида Йейтса также снялись Дэн Фоглер, Кэтрин Уотерстон, Элисон Судол, Каллум Тернер, Уильям Надилам, Поппи Корби-Туч, Джессика Уильямс, Виктория Йейтс, Поппи Корби-Туч, Фиона Гласкотт, Мария Фернанда Кандидо, Ричард Койл, Оливер Масуччи, Валери Пахнер и др.

Источник: InterMedia

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