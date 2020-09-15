Финансирование сферы образования пока не окупилось

Финансирование сферы образования, которое за последние несколько лет выросло на пятую часть, в принципе не повлияло на улучшение достижений учеников. К таким выводам пришли после проведенного аудита специалисты госконтроля. Они установили, что значительное влияние на отрыв между достижениями разных школьников имеют социальное, экономическое и культурное окружение ребенка, а также территориальный аспект — какую школу он посещает – столичную, городскую или сельскую. По данным международного исследования PISA за 2018-й год, Литва по достижению в способности к чтению между учениками занимала 19-е место в ЕС. В то же время, Латвия была на седьмом месте, а Эстония — на первом. Кроме того, успеваемость наших 15-летних школьников в математике и естествознании не улучшается и пока не достигает средних показателей стран Организации экономического сотрудничества и развития. С репетиторами занимаются около 30 процентов учеников, а еще 22 процента хотели бы их нанимать, если бы имели на это достаточно средств.