Финансовая неизвестность не отменяет покупки рождественских подарков

Вызванная пандемией финансовая неизвестность не останавливает наших соотечественников от покупки рождественских подарков – в этом году жители страны намерены потратить на них даже больше, чем в прошлом.

Средняя стоимость одного подарка составит примерно 28 евро. А в целом каждый четвертый участник опроса на подарки намерен потратить от 100 до 200 евро, каждый десятый – до 300. Более половины людей намерены искать подарки в электронных магазинах. В прошлом году таких было почти на пятую часть меньше. Опрос провела компания Spinter tyrimai.