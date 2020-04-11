Финансовая помощь для предприятия и самозанятых граждан

С пятницы начал работу план правительства по поощрению экономики во время кризиса. Так, с пятницы (10 апреля) мелкий и средний бизнес сможет обращаться за кредитом, для оплаты услуг поставщиков, с которыми компании не смогли рассчитаться из-за приостановленной деятельности.

Мелкие и средние предприятия уже могут обращаться в компанию “Investicijų ir verslo garantijos“ (“Invega“), для компенсации процентных ставок.

Со вторника (14 апреля) мелкие и средние компании могут обращаться за кредитами на ликвидность (т.е. на сохранение заработной платы, аренду и т.п.). Финансирование будет выделяться в течение одного дня.

А со среды (15 апреля) начнет действовать фонд для средних и крупных компаний испытывающих трудности. Фонд должен поддержать ликвидность этих компаний, а также позволит им быстрее восстановиться после кризиса. С четверга (16 апреля) планируется ввести портфельные гарантии на более выгодных условиях.

В пятницу в интервью BNS Саулюс Сквернялис рассказал, что правительство рассматривает возможность частично компенсировать расходы на аренду, для бизнеса, которому пришлось остановить свою деятельность из-за карантина.

Решение по этому вопросу, рассчитывают принять в среду на заседании кабинета министров. “Одно из таких решений — пока не окончательное — если арендодатель и арендатор договорятся об определенных скидках — то половину стоимости аренды, возьмет на себя государство”, — сказал премьер-министр.

Он утверждает, что модель будет определена после получения выводов Министерств экономики и финансов. Премьер-министр утверждает, что согласно большинству мер, утвержденных в плане поддержки бизнеса, реальные средства должны поступить в первые дни после Пасхи.

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Самоуправление столицы также объявило о том, что жители столицы, которые испытывают финансовые трудности, могут обращаться за социальными выплатами.

За помощью могут обращаться, не только те которые декларировали своё место жительство в столице, но также те, кто внесен в список не декларированных граждан и фактически является жителем Вильнюса.

Вильнюсцы могут получить финансовую помощь двух типов: одноразовую выплату в размере 975 евро, в случае, если сумма дохода не превышает 375 евро на одного человека, или 437,5 евро на живущих вместе. Второй тип помощи — периодические выплаты, до 117 евро, предназначены они для жителей столицы трудоспособного возраста, у которых нет источника дохода, или средний доход в месяц меньше 156,25 евро.

Важно знать, что одноразовые выплаты, назначаются, не больше 3 раз в год, в то время как периодические выплаты, назначаются оценивая ситуацию каждого вильнюсца отдельно.

Столичное самоуправление, также напоминает, что жители столицы, столкнувшиеся с финансовыми проблемами, а также пенсионеры — у которых нет возможности заплатить за коммунальные услуги из-ха карантина, временно освобождены от процентов по задолженностям. Компании поставщики услуг — не будут насчитывать проценты, за запоздалую оплату счетов.

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Работающие самостоятельно, могут получить фиксированную плату в размере 257-еми евро.

Получить эту выплату смогут те, кто работал самостоятельно более трех месяцев за последний год. У кого нет других трудовых договоров и задолженностей перед СОДРА. Платой смогут воспользоваться и освобожденные от социальных выплат граждане: пенсионеры, люди с ограниченными возможностями.

Вся подробная информация на сайте https://uzt.lt/ и по короткому номеру 1883

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А все те, у кого есть задолженности перед СОДРА, и те кто составил договор о выплате задолженности частями — могут обратиться в больничную кассу с просьбой отложить выплату из-за ухудшающегося финансового положения.

Не уплаченную сумму придется вернуть в течение двух месяцев после окончания карантина.

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Декларация налогов в этом году начнут принимать с 15 апреля (но только для тех, кто занимается индивидуальной деятельностью).

Остальные граждане Литвы смогу сдавать декларации с 22 апреля. Это сделано специально, чтобы консультанты (которые теперь работают только по телефону) смогли обеспечить качественное обслуживание.

Декларации за 2019-ый год, нужно сдать до 1 июля.