Подразделение ООН по поиску решений для стабильного развития опубликовало ежегодный доклад World Happiness Report-2021. Первое место в рейтинге самых счастливых стран мира заняла Финляндия.

В ТОП-5 также вошли Дания, Швейцария, Исландия и Нидерланды. Финляндия стала лидером рейтинга четвертый раз подряд. Отметим, что Литва заняла 29-е место, а вот Эстония – 28-е. Латвия оказалась на 34-м месте.

Место в рейтинге рассчитывалось исходя из шести параметров — ВВП на душу населения, продолжительность жизни, щедрость, социальная поддержка, а также свобода и коррупция в части их влияния на принятие важных жизненных решений.

Источник