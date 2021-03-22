Новости Паутина

Финляндия — самая счастливая страна мира

Автор Эвелина Никанорова 27
Финляндия

Подразделение ООН по поиску решений для стабильного развития опубликовало ежегодный доклад World Happiness Report-2021. Первое место в рейтинге самых счастливых стран мира заняла Финляндия.

В ТОП-5 также вошли Дания, Швейцария, Исландия и Нидерланды. Финляндия стала лидером рейтинга четвертый раз подряд. Отметим, что Литва заняла 29-е место, а  вот Эстония – 28-е. Латвия оказалась на 34-м месте. 

Место в рейтинге рассчитывалось исходя из шести параметров — ВВП на душу населения, продолжительность жизни, щедрость, социальная поддержка, а также свобода и коррупция в части их влияния на принятие важных жизненных решений.

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