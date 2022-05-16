Музыкальная новинка

Florence and the Machine представили танцевальную лихорадку

Автор Эвелина Никанорова

Florence and the Machine выпустили cвой новый альбом Dance Fever. В пятую студийную пластинку группы вошли 14 песен, в том чисел вышедшие ранее синглы и клипы My Love, Free, King и Heaven is Here.

Florence and the Machine представили танцевальную лихорадку

Продюсерами нового музыкального материала стали солистка Florence and the Machine Флоренс Уэлч, а также Джек Антонофф и Дэйв Бэйли из Glass Animals, а автором клипов и оформления альбома – режиссер Отем де Уайлд.

Ранее Флоренс назвала новую студийную работу «сказкой в 14 песнях», а также призналась, что эти композиции напоминают о том, чего ей «больше всего не хватало во время самоизоляции, — о клубах, танцах на фестивалях, водовороте движения и единении».

Источник: InterMedia

Sledite Za Novostjami Turizma Otdyha I Kultury V Nashih Socialnyh Setjah 1350 X 250 Px 2
Метки:

Актуальные новости

Моника Лю исполнила песню победителей «Евровидения», украинской группы Kalush Orchestra

Моника Лю исполнила песню победителей «Евровидения», украинской группы Kalush Orchestra

Автор R•RADIO
Так что там с финалом «Евровидения-2022»?

Так что там с финалом «Евровидения-2022»?

Автор Эвелина Никанорова
Maneskin показали новую песню накануне финала «Евровидения»

Maneskin показали новую песню накануне финала «Евровидения»

Автор Эвелина Никанорова
Леди Гага спела на взлетной полосе

Леди Гага спела на взлетной полосе

Автор Эвелина Никанорова
Агилера исполнила песню в сопровождении секстета гитаристов

Агилера исполнила песню в сопровождении секстета гитаристов

Автор Эвелина Никанорова
Тейлор Свифт перезаписала This Love для сериала

Тейлор Свифт перезаписала This Love для сериала

Автор Эвелина Никанорова
A$AP Rocky сделал предложение Рианне в своём клипе

A$AP Rocky сделал предложение Рианне в своём клипе

Автор Эвелина Никанорова
Миша Марвин покинул Black Star и лишился старых песен

Миша Марвин покинул Black Star и лишился старых песен

Автор Эвелина Никанорова
Леди Гага написала песню для «Топ Ган: Мэверик»

Леди Гага написала песню для «Топ Ган: Мэверик»

Автор Эвелина Никанорова