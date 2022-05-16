Florence and the Machine представили танцевальную лихорадку

Florence and the Machine выпустили cвой новый альбом Dance Fever. В пятую студийную пластинку группы вошли 14 песен, в том чисел вышедшие ранее синглы и клипы My Love, Free, King и Heaven is Here.

Продюсерами нового музыкального материала стали солистка Florence and the Machine Флоренс Уэлч, а также Джек Антонофф и Дэйв Бэйли из Glass Animals, а автором клипов и оформления альбома – режиссер Отем де Уайлд.

Ранее Флоренс назвала новую студийную работу «сказкой в 14 песнях», а также призналась, что эти композиции напоминают о том, чего ей «больше всего не хватало во время самоизоляции, — о клубах, танцах на фестивалях, водовороте движения и единении».

Источник: InterMedia