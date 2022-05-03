Флоренс Пью находит изъяны в жизни с Гарри Стайлзом в трейлере «Не волнуйся, солнышко»

Первый трейлер фильма «Не волнуйся, солнышко» с Флоренс Пью и Гарри Стайлзом режиссера Оливии Уайлд обнародовала кинокомпания Warner Bros. Pictures.

«Главные герои – молодая пара Элис (Флоренс Пью) и Джек (Гарри Стайлз) – жители идеальной коммуны «Победа». Это экспериментальный корпоративный городок, где живут мужчины, занятые в сверхсекретном проекте «Победа», и их семьи.

Социальный оптимизм 1950-х годов, поддерживаемый их генеральным директором Фрэнком (Крис Пайн) — в равной степени корпоративным дальновидным и мотивационным тренером, — закрепляет каждый аспект повседневной жизни в сплоченной утопии пустыни.

В то время как мужья находятся каждый день в штаб-квартире проекта, работая над «разработкой прогрессивных материалов», их жены проводят время в заботе о доме и отдыхе, ни в чем себе не отказывая: жизнь идеальна, потребности каждого жителя удовлетворяются компанией. Все, что они просят взамен, — это осмотрительность и беспрекословная приверженность делу «Победы».

Но в какой-то момент в их идиллической жизни начинают появляться трещины, обнажая вспышки чего-то гораздо более зловещего, скрывающегося под привлекательным фасадом, и Элис задается вопросом: что именно они делают в «Победе» и почему? Сколько она готова потерять, чтобы узнать, что на самом деле происходит в этом “раю”?» – сообщается в синописе.

В фильме также снялись Оливия Уайлд, Джемма Чан, Ник Кролл, Дуглас Смит, Кики Лейн, Сидни Чендлер и др.

Источник: InterMedia