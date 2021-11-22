ФОГЕЛЬ представил альбом о новом этапе жизни

ФОГЕЛЬ представил ЕР «Игрушки для взрослых». В него вошли четыре композиции. «Игрушки для взрослых» — самая серьезная, мудрая и глубокая работа в дискографии артиста.

Этим летом ФОГЕЛЬ отметил свой 20-й день рождения. Веселая подростковая жизнь осталась позади, настала пора взрослеть. Он все так же молод, но у него уже появился некоторый жизненный опыт — и, к сожалению, не только положительный.

«Ранее я написал, что очень важная для меня работа. И правда, здесь я постарался сделать полностью все так, как хотел именно я. Здесь нет ни одной попытки понравиться слушателю. Я в принципе не хочу пытаться всем нравиться. Здесь достаточно экспериментов и попыток выдать что-то новое от себя ,не похожее на то, что я делал до этого релиза», — написал Фогель