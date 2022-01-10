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«Фокус-покус», карты задержанных водителей и другие новости

Автор Анжелика Орлёнок
«Фокус-покус», карты задержанных водителей и другие новости
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Фестиваль KITOKS’22 в столице начинается представлением для детей под названием «Фокус-покус». В Каунасе составили карты мест, где полицейские чаще всего ловят пьяных водителей.

Жителям Литвы уже выплачивают повышенные пенсии.

Бывшее Каунасское центральное почтовое отделение будет открыто для проведения культурных мероприятий. Здание принадлежит «Почте Литвы», но для современной почтовой деятельности оно не подходит.

«Фокус-покус», карты задержанных водителей и другие новости

Сегодня в Menų spaustuvė начался фестиваль KITOKS’22. Он открывается номером швейцарской команды Philippe Saire Company — «Фокус-покус», предназначенным для детей 7-11 лет. Фестиваль будет проходить до 15 января.

«Фокус-покус», карты задержанных водителей и другие новости

Две трети работ по строительству стадиона «Дарюса и Гиренаса» в Каунасе уже выполнены.

«Фокус-покус», карты задержанных водителей и другие новости

В Каунасе составили карты, на которых можно увидеть, где чаще всего полицейские ловят пьяных водителей.

«Фокус-покус», карты задержанных водителей и другие новости

В Алитусе планируется соединить обе стороны берега Нямунаса велосипедной и пешеходной дорожкой.

«Фокус-покус», карты задержанных водителей и другие новости

18 января в Жирмунай, на ул. Тускулену, 39, откроется новая станция по обмену вещей Dėk’ui. На этой станции будут работать и ремонтные мастерские.

«Фокус-покус», карты задержанных водителей и другие новости

В субботу стартовал национальный отбор на «Евровидение». Отбор транслировали на канале LRT.

«Фокус-покус», карты задержанных водителей и другие новости

Домантас Сабонис сделал то, чего до сих пор не удавалось ни одному литовцу, игравшему в НБА. Сабонис набрал 42 очка в матче с «Юта Джаз» и стал литовским баскетболистом, набравшим наибольшее количество очков в одном матче НБА. До этого в течение 14 лет рекорд принадлежал Линасу Клейзе (41 очко за матч).

«Фокус-покус», карты задержанных водителей и другие новости

В Клайпеде возрождают инициативу по реконструкции почти 50-летнего сквера писателя Кристионаса Донелайтиса.

«Фокус-покус», карты задержанных водителей и другие новости

В прошлом году литовцы купили на 30% больше автомобилей «Порше», чем год раньше. На столько же выросли продажи шампанского. А брокеры, занимающиеся элитной недвижимостью, говорят, что был установлен самый настоящий рекорд, так как трата миллиона или двух на новое жилье в прошлом году не была пределом.

В списке стран, пострадавших от коронавируса, все страны мира находятся в красной и серой зоне.

После концерта SEL и праздничного рождественского концерта на арене «Жальгирис» вспышка очагов коронавируса.

Национальный центр крови продолжает кампанию вакцинации против COVID-19. На этой неделе желающих будут ждать в торговых центрах Ozas и CUP в Вильнюсе, Babilon в Паневежисе.

Фото Philippe Pache, menuspaustuve.lt.

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