«Фокус-покус», карты задержанных водителей и другие новости

Фестиваль KITOKS’22 в столице начинается представлением для детей под названием «Фокус-покус». В Каунасе составили карты мест, где полицейские чаще всего ловят пьяных водителей.
Жителям Литвы уже выплачивают повышенные пенсии.
Бывшее Каунасское центральное почтовое отделение будет открыто для проведения культурных мероприятий. Здание принадлежит «Почте Литвы», но для современной почтовой деятельности оно не подходит.
В Каунасе составили карты, на которых можно увидеть, где чаще всего полицейские ловят пьяных водителей.
Домантас Сабонис сделал то, чего до сих пор не удавалось ни одному литовцу, игравшему в НБА. Сабонис набрал 42 очка в матче с «Юта Джаз» и стал литовским баскетболистом, набравшим наибольшее количество очков в одном матче НБА. До этого в течение 14 лет рекорд принадлежал Линасу Клейзе (41 очко за матч).
В прошлом году литовцы купили на 30% больше автомобилей «Порше», чем год раньше. На столько же выросли продажи шампанского. А брокеры, занимающиеся элитной недвижимостью, говорят, что был установлен самый настоящий рекорд, так как трата миллиона или двух на новое жилье в прошлом году не была пределом.
В списке стран, пострадавших от коронавируса, все страны мира находятся в красной и серой зоне.
После концерта SEL и праздничного рождественского концерта на арене «Жальгирис» вспышка очагов коронавируса.
Национальный центр крови продолжает кампанию вакцинации против COVID-19. На этой неделе желающих будут ждать в торговых центрах Ozas и CUP в Вильнюсе, Babilon в Паневежисе.