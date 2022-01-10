«Фокус-покус», карты задержанных водителей и другие новости

В прошлом году литовцы купили на 30% больше автомобилей «Порше», чем год раньше. На столько же выросли продажи шампанского. А брокеры, занимающиеся элитной недвижимостью, говорят, что был установлен самый настоящий рекорд, так как трата миллиона или двух на новое жилье в прошлом году не была пределом.