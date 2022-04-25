Фонд Мартина Скорсезе открывает бесплатный виртуальный ретро-кинотеатр

Некоммерческая организация Мартина Скорсезе Film Foundation запускает бесплатный виртуальный кинозал для демонстрации отреставрированных фильмов по адресу film-foundation.org.

В нем будут демонстрироваться картины, восстановленные как фондом Скорсезе, так и их партнерами.

Открытие кинотеатра состоится 9 мая 2022 года романтической комедией 1945 года «Я знаю, куда я иду!» Майкла Пауэлла и Эмерика Прессбургера с Уэнди Хиллер и Роджером Ливси в главных ролях. Его реставрацию курировали Фонд кино и Национальный архив BFI совместно с ITV и Park Circus. Фильм будет доступен для просмотра в течение 24 часов после премьеры вместе с материалами, посвященными его восстановлению, интервью с кинематографистами и архивистами, которые ею занимались. Мировая кинопремьера отреставрированной ленты состоялась в 2021 году на Каннском кинофестивале.

Источник: InterMedia