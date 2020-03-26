Listen to «Фонд по сокращению последствий коронавируса» on Spreaker.



Министром финансов страны Вилиюсом Шапокой создан Фонд по сокращению последствий коронавируса, который курируется группой видных медицинских, научных и деловых лидеров. Возглавляет фонд президент Даля Грибаускайте.

На странице Министерства финансов страны сообщается, что средства фонда предназначены тем, кто больше всего в них нуждается. Первые собранные средства направляются на помощь медикам и больным — приобретаются средства индивидуальной защиты, реагенты для выявления вируса и другое медицинское оборудование. Спрос и потребности будут постоянно анализироваться и корректироваться, а общественность будут постоянно информировать, сколько средств собрано и на что они расходуются.

Как сказала Даля Грибаускайте, “Пришло время сплотиться и помогать друг другу. На данный момент в помощи больше всего нуждаются медики и больные. Поэтому я рада, что такой фонд работает, и тому, что я причастна к его деятельности”.

Напомним, что Фонд открыт в рамках утверждённого правительством плана по смягчению последствий пандемии коронавируса. Переводить в него средства могут как физические, так и юридические лица, — предприятия малого бизнеса, крупные компании и международные корпорации.

Совет фонда под управлением президента Дали Грибаускайте будет определять направление и стратегию Фонда по использованию средств. Правление фонда, в свою очередь, будет решать, кому и в каком объеме будут выделяться средства. Его возглавляет министр финансов Вилиюс Шапока, заместитель — министр финансов профессор Аурелиуюс Верига.

На сегодняшний день Фонд собрал уже более 430 тысяч евро. На эти средства закуплены 50 тысяч одноразовых перчаток, почти три тысячи респираторов и тысяча литров дезинфицирующего средства. Сейчас также приобретаются аппараты для искусственной вентиляции легких, которых очень ожидают больницы страны.