Фонда и Томлин переживают новые приключения в финале «Грейс и Фрэнки»

Netflix обнародовал трейлер седьмого, финального, сезона сериала «Грейс и Фрэнки». Сериал рассказывает о двух бывших врагах Грейс (ее играет Джейн Фонда) и Фрэнки (Лили Томлин), ставших неожиданно не только закадычными подругами, но и решившими связать себя узами брака.

– Смешанный клан Грейс и Фрэнки сталкивается с новой семейной драмой, потерей памяти и ужасным предсказанием, которое становится вопросом жизни или смерти, – сообщается в новых серий синопсисе.

В сериале также снимаются Мартин Шин, Сэм Уотерстоун, Бруклин Декер, Итэн Эмбри и др., а шоураннерами выступают Марта Кауффман и Ховард Дж. Моррис.

В сентябре 2019 года было объявлено о продлении «Грейс и Фрэнки» на седьмой сезон (что сделало шоу самым долгоиграющим в истории видеосервиса), который будет последним. Его премьера состоится 29 апреля.

Источник: InterMedia