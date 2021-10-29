Фотопятница. 10 кадров об осени в президентском парке

ПЦР-тест в Антакальнисской поликлинике можно сделать за пару часов

С приближением Дня всех святых общественный транспорт в Вильнюсе будет ходить чаще

23 октября в Йонаве открывается первый в Литве парк горных велосипедов

ГНИ: владельцы частных земельных участков уже могут узнать суммы, которые им необходимо заплатить в качестве земельного налога, и сразу же их оплатить

Жители Литвы выделили два блюда, которые, по их мнению, больше всего прославляют Литву за рубежом: это ржаной хлеб и цеппелины