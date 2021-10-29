Фотопятница. 10 кадров об осени в президентском парке

В сегодняшнем выпуске “Фотопятницы” с Ярославом Сизовым и его блогом Slava’s Blog – 10 кадров об осени в одном из самых тихих уголков Старого города столицы, парке резиденции Президента Литвы.
Досмотр безопасности на входе пройден, и можно полюбоваться фонтаном, который всё ещё работает.
В парке тишина и спокойствие. Посетителей совсем немного.
Никто не мешает любоваться оставшейся листвой…
…и золотистыми красками осени.
Колокольня костёла Святых Иоаннов.
Все-таки осень – богатое на разнообразные оттенки всех цветов радуги время года.
За забором, как всегда, проходит обычная столичная жизнь. А здесь – время как будто остановилось.
Парк небольшой, но ухоженный и уютный.
На выходных обещают хорошую погоду…
…поэтому торопитесь посетить парк, пока в нём осталось что-то осеннее 🙂
Как-то так.