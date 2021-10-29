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Фотопятница. 10 кадров об осени в президентском парке

Автор RUSRADIO LT
Фотопятница. 10 кадров об осени в президентском парке
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В сегодняшнем выпуске “Фотопятницы” с Ярославом Сизовым и его блогом Slava’s Blog  – 10 кадров об осени в одном из самых тихих уголков Старого города столицы, парке резиденции Президента Литвы.

Фотопятница. 10 кадров об осени в президентском парке

Досмотр безопасности на входе пройден, и можно полюбоваться фонтаном, который всё ещё работает.

Фотопятница. 10 кадров об осени в президентском парке

В парке тишина и спокойствие. Посетителей совсем немного.

Фотопятница. 10 кадров об осени в президентском парке

Никто не мешает любоваться оставшейся листвой…

Фотопятница. 10 кадров об осени в президентском парке

…и золотистыми красками осени.

Фотопятница. 10 кадров об осени в президентском парке

Колокольня костёла Святых Иоаннов.

Фотопятница. 10 кадров об осени в президентском парке

Все-таки осень – богатое на разнообразные оттенки всех цветов радуги время года.

Фотопятница. 10 кадров об осени в президентском парке

За забором, как всегда, проходит обычная столичная жизнь. А здесь – время как будто остановилось.

Фотопятница. 10 кадров об осени в президентском парке

Парк небольшой, но ухоженный и уютный.

Фотопятница. 10 кадров об осени в президентском парке

На выходных обещают хорошую погоду…

Фотопятница. 10 кадров об осени в президентском парке

…поэтому торопитесь посетить парк, пока в нём осталось что-то осеннее 🙂

Как-то так.

Материал предоставил Ярослав Сизов.

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