Фотопятница. 10 панорамных видов на Старый город Вильнюса

В сегодняшнем выпуске «Фотопятницы» с Ярославом Сизовым и его блогом Slava’s Blog – 10 солнечных осенних панорамных кадров Вильнюса. Фотографии сделаны с обзорной площадки на улице Субачаус.

Парк Кудру на переднем плане, а также панорама Старого города и делового центра Вильнюса.

Ближе…

Ветер разогнал облака, и показалось голубое небо.

Костел Св. Иоаннов на территории Университета и православный Пречистенский кафедральный собор.

Бизнес-центр K29 стал заметным акцентом города… так и хочется спросить, что за летающая тарелка на горизонте приземлилась.

Паупис застраивается без выходных и перерывов на обед.

Листва.

Стандартные виды…

… но каждый раз разные.

Мне кажется, в этом кадре содержится в некоторой степени квинтэссенция Вильнюса – холмистость рельефа, история, симбиоз различных культур, вероисповеданий и толерантность. Простите за пафос 🙂

Как-то так.