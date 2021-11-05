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Фотопятница. 10 панорамных видов на Старый город Вильнюса

Автор Анжелика Орлёнок
Фотопятница. 10 панорамных видов на Старый город Вильнюса
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В сегодняшнем выпуске «Фотопятницы» с Ярославом Сизовым и его блогом Slava’s Blog  – 10 солнечных осенних панорамных кадров Вильнюса. Фотографии сделаны с  обзорной площадки на улице Субачаус.

Парк Кудру на переднем плане, а также панорама Старого города и делового центра Вильнюса.

Фотопятница. 10 панорамных видов на Старый город Вильнюса

Ближе…

Фотопятница. 10 панорамных видов на Старый город Вильнюса

Ветер разогнал облака, и показалось голубое небо.

Фотопятница. 10 панорамных видов на Старый город Вильнюса

Костел Св. Иоаннов на территории Университета и православный Пречистенский кафедральный собор.

Фотопятница. 10 панорамных видов на Старый город Вильнюса

Бизнес-центр K29 стал заметным акцентом города…  так и хочется спросить, что за летающая тарелка на горизонте приземлилась.

Фотопятница. 10 панорамных видов на Старый город Вильнюса

Паупис застраивается без выходных и перерывов на обед.

Фотопятница. 10 панорамных видов на Старый город Вильнюса

Листва.

Фотопятница. 10 панорамных видов на Старый город Вильнюса

Стандартные виды…

Фотопятница. 10 панорамных видов на Старый город Вильнюса

… но каждый раз разные.

Фотопятница. 10 панорамных видов на Старый город Вильнюса

Мне кажется, в этом кадре содержится в некоторой степени квинтэссенция Вильнюса – холмистость рельефа, история, симбиоз различных культур, вероисповеданий и толерантность. Простите за пафос 🙂

Фотопятница. 10 панорамных видов на Старый город Вильнюса

Как-то так.

Материал предоставил Ярослав Сизов

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