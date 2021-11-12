Фотопятница. 10 доказательств того, что Вильнюс ждёт Рождества

В сегодняшнем выпуске «Фотопятницы» с Ярославом Сизовым и его блогом Slava’s Blog – прогулка по вечерней столице. 10 кадров о том, как Вильнюс готовится к Рождеству.

Стоило только начать. Процесс пошел в конце прошлого месяца, когда начал украшаться “Локис”. Квартал стекольщиков вновь стал пионером рождественского декора. Прошло чуть больше недели, давайте посмотрим, что изменилось.

“Локис” распространил декорации за пределы своего дворика.

Наблюдательные читатели заметят, что добавились гирлянды на воротах.

Новый декор. Теперь точно заметно, что декор рождественский – ни с чем не спутаешь.

Любые новые огоньки…

…добавляют изюминку улице Стиклю.

Дело не ограничивается кварталом стекольщиков. На Ратушной площади уже повесили новогодние фонари.

Katpėdėlė держит нос по ветру. Долго ли повесить заранее заготовленные гирлянды?!

Sugamour, который оперативно избавился от летнего фасада, тоже в тренде. Такими темпами и ёлки скоро появятся, скажете вы. И будете правы. Но только частично…

…потому что ёлки уже появились!

Универмаг. Лесная красавица, игрушки, гирлянды, медведь и подарки под ёлкой – всё как полагается.