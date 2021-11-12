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Фотопятница. 10 доказательств того, что Вильнюс ждёт Рождества

Автор Анжелика Орлёнок
Фотопятница. 10 доказательств того, что Вильнюс ждёт Рождества
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В сегодняшнем выпуске «Фотопятницы» с Ярославом Сизовым и его блогом Slava’s Blog  – прогулка по вечерней столице. 10 кадров о том, как Вильнюс готовится к Рождеству.

Стоило только начать. Процесс пошел в конце прошлого месяца, когда начал украшаться “Локис”. Квартал стекольщиков вновь стал пионером рождественского декора. Прошло чуть больше недели, давайте посмотрим, что изменилось.

“Локис” распространил декорации за пределы своего дворика.

Фотопятница. 10 доказательств того, что Вильнюс ждёт Рождества

Наблюдательные читатели заметят, что добавились гирлянды на воротах.

Фотопятница. 10 доказательств того, что Вильнюс ждёт Рождества

Новый декор. Теперь точно заметно, что декор рождественский – ни с чем не спутаешь.

Фотопятница. 10 доказательств того, что Вильнюс ждёт Рождества

Любые новые огоньки…

Фотопятница. 10 доказательств того, что Вильнюс ждёт Рождества

…добавляют изюминку улице Стиклю.

Фотопятница. 10 доказательств того, что Вильнюс ждёт Рождества

Дело не ограничивается кварталом стекольщиков. На Ратушной площади уже повесили новогодние фонари.

Фотопятница. 10 доказательств того, что Вильнюс ждёт Рождества

Katpėdėlė держит нос по ветру. Долго ли повесить заранее заготовленные гирлянды?!

Фотопятница. 10 доказательств того, что Вильнюс ждёт Рождества

Sugamour, который оперативно избавился от летнего фасада, тоже в тренде. Такими темпами и ёлки скоро появятся, скажете вы. И будете правы. Но только частично…

Фотопятница. 10 доказательств того, что Вильнюс ждёт Рождества

…потому что ёлки уже появились!

Фотопятница. 10 доказательств того, что Вильнюс ждёт Рождества

Универмаг. Лесная красавица, игрушки, гирлянды, медведь и подарки под ёлкой – всё как полагается.

Фотопятница. 10 доказательств того, что Вильнюс ждёт Рождества

Материал предоставил Ярослав Сизов

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