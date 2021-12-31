Фотопятница. Для тех, кто умеет радоваться окружающему миру

Сегодняшний выпуск «Фотопятницы» с Ярославом Сизовым и его блогом Slava’s Blog – для тех, кто умеет замечать красоту и радоваться окружающему миру. Городским витринам, праздничным огням, удивительным пейзажам и многому-многому другому.
Карусель в Бернардинском саду.
Новые временные деревья на площади Лукишкес…
…и волшебный городок – там же.
Проспект Гедиминаса в сторону Кафедральной площади…
…и сказочные городские витрины.
Дед Мороз с мешком подарков…
…и снежинки в сквере между Кафедральной площадью и Бернардинским садом.
С наступающим Новым годом!