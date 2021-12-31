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Фотопятница. Для тех, кто умеет радоваться окружающему миру

Автор RUSRADIO LT
Фотопятница. Для тех, кто умеет радоваться окружающему миру
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Сегодняшний выпуск «Фотопятницы» с Ярославом Сизовым и его блогом Slava’s Blog – для тех, кто умеет замечать красоту и радоваться окружающему миру. Городским витринам, праздничным огням, удивительным пейзажам и многому-многому другому.

Карусель в Бернардинском саду.

Фотопятница. Для тех, кто умеет радоваться окружающему миру

Новые временные деревья на площади Лукишкес…

Фотопятница. Для тех, кто умеет радоваться окружающему миру

…и волшебный городок – там же.

Фотопятница. Для тех, кто умеет радоваться окружающему миру

Проспект Гедиминаса в сторону Кафедральной площади…

Фотопятница. Для тех, кто умеет радоваться окружающему миру

…и сказочные городские витрины.

Фотопятница. Для тех, кто умеет радоваться окружающему миру

Дед Мороз с мешком подарков

Фотопятница. Для тех, кто умеет радоваться окружающему миру

…и снежинки в сквере между Кафедральной площадью и Бернардинским садом.

Фотопятница. Для тех, кто умеет радоваться окружающему миру

С наступающим Новым годом!

Фотопятница. Для тех, кто умеет радоваться окружающему миру

Материал предоставил Ярослав Сизов

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