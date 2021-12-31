Фотопятница. Для тех, кто умеет радоваться окружающему миру

Сегодняшний выпуск «Фотопятницы» с Ярославом Сизовым и его блогом Slava’s Blog – для тех, кто умеет замечать красоту и радоваться окружающему миру. Городским витринам, праздничным огням, удивительным пейзажам и многому-многому другому.

Карусель в Бернардинском саду.

Новые временные деревья на площади Лукишкес…

…и волшебный городок – там же.

Проспект Гедиминаса в сторону Кафедральной площади…

…и сказочные городские витрины.

Дед Мороз с мешком подарков…

…и снежинки в сквере между Кафедральной площадью и Бернардинским садом.

С наступающим Новым годом!