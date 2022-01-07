Фотопятница. Еще раз о столице в период зимних праздников

Подошел к концу период любимых зимних праздников. Вчера католики отмечали Три Короля, сегодня наступило Рождество у православных христиан. В сегодняшнем выпуске «Фотопятницы» с Ярославом Сизовым и его блогом Slava’s Blog давайте еще раз полюбуемся на то, как выглядела столица в праздничные дни.

Дворик Дома учителя на ул. Вильняус.

Добрая собака и корова, идущая вверх по стене – нестандартная компания.

Grill London.

Uncle Sam. Если присмотреться, то обнаружите, что за руль посадили медведя.

Katpedelė на ул. Пилес к своему декору добавили елочек. Поначалу была только гирлянда.

Костел Св. Терезы. Тоже с елочкой перед алтарем.

Тут просто любовь.

Как-то так.