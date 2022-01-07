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Фотопятница. Еще раз о столице в период зимних праздников

Автор RUSRADIO LT
Фотопятница. Еще раз о столице в период зимних праздников

Подошел к концу период любимых зимних праздников. Вчера католики отмечали Три Короля, сегодня наступило Рождество у православных христиан. В сегодняшнем выпуске «Фотопятницы» с Ярославом Сизовым и его блогом Slava’s Blog давайте еще раз полюбуемся на то, как выглядела столица в праздничные дни.

Дворик Дома учителя на ул. Вильняус.

Фотопятница. Еще раз о столице в период зимних праздников

Добрая собака и корова, идущая вверх по стене – нестандартная компания.

Фотопятница. Еще раз о столице в период зимних праздников

Grill London.

Фотопятница. Еще раз о столице в период зимних праздников

Uncle Sam. Если присмотреться, то обнаружите, что за руль посадили медведя.

Фотопятница. Еще раз о столице в период зимних праздников

Katpedelė на ул. Пилес к своему декору добавили елочек. Поначалу была только гирлянда.

Фотопятница. Еще раз о столице в период зимних праздников

Костел Св. Терезы. Тоже с елочкой перед алтарем.

Фотопятница. Еще раз о столице в период зимних праздников

Тут просто любовь.

Фотопятница. Еще раз о столице в период зимних праздников

Как-то так.

Материал о столице в период зимних праздников предоставил Ярослав Сизов

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