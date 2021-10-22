Фотопятница. О том, как городской забор стал арт-объектом

Длина рисунка – почти 30 метров. Его автор – Morfai (Timotiejus Norvila).

В 200 метрах расположен железнодорожный мост, соответствующая тема явно просматривается.

Сегменты забора более крупным планом. Первый.

Второй.

Третий.

Из последнего сегмента вырезан мусорный бак: этот артефакт не представляет ни культурной, ни художественной ценности 🙂

Семафор слева фактурен.