Фотопятница. О том, как городской забор стал арт-объектом

В сегодняшнем выпуске пятничных прогулок с Ярославом Сизовым и его блогом Slava’s Blog – рассказ о том, как городской забор может стать арт-объектом.
Длина рисунка – почти 30 метров. Его автор – Morfai (Timotiejus Norvila).
В 200 метрах расположен железнодорожный мост, соответствующая тема явно просматривается.
Сегменты забора более крупным планом. Первый.
Второй.
Третий.
Из последнего сегмента вырезан мусорный бак: этот артефакт не представляет ни культурной, ни художественной ценности 🙂
Семафор слева фактурен.
Вот и мусорный бак, отдадим ему должное.
Как-то так.