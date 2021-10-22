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Фотопятница. О том, как городской забор стал арт-объектом

Автор RUSRADIO LT
Фотопятница. О том, как городской забор стал арт-объектом
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В сегодняшнем выпуске пятничных прогулок с Ярославом Сизовым и его блогом Slava’s Blog – рассказ о том, как городской забор может стать арт-объектом.

Длина рисунка – почти 30 метров. Его автор – Morfai (Timotiejus Norvila).

Фотопятница. О том, как городской забор стал арт-объектом

В 200 метрах расположен железнодорожный мост, соответствующая тема явно просматривается.

Фотопятница. О том, как городской забор стал арт-объектом

Сегменты забора более крупным планом.  Первый.

Фотопятница. О том, как городской забор стал арт-объектом

Второй.

Фотопятница. О том, как городской забор стал арт-объектом

Третий.

Фотопятница. О том, как городской забор стал арт-объектом

Из последнего сегмента вырезан мусорный бак: этот артефакт не представляет ни культурной, ни художественной ценности 🙂

Фотопятница. О том, как городской забор стал арт-объектом

Семафор слева фактурен.

Фотопятница. О том, как городской забор стал арт-объектом

Вот и мусорный бак, отдадим ему должное.

Фотопятница. О том, как городской забор стал арт-объектом

Как-то так.

Материал предоставил Ярослав Сизов.

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