Фотопятница. Про отличное секретное место для селфи

В сегодняшнем выпуске «Фотопятницы» с Ярославом Сизовым и его блогом Slava’s Blog откроем маленький секрет. Где еще, кроме сказочных городков и у сверкающих елок, в столице можно сделать интересное фото? Листайте репортаж, и узнаете про отличное место для селфи, которое находится в самом центре города.
В Вильнюсе обнаружилось замечательное место для селфи.
Место не новое, существовало здесь давно, но новые декорации вдохнули в пространство свежее дыхание.
Можно фотографироваться как с подарками…
…так и без них, таким образом кому нужно намекая на неотвратимый поход в магазин 🙂
Если без шуток, то приятное и красивое новогоднее место. Пока без миллиона посетителей.
Где находится? Под боком у G9.
Как-то так.