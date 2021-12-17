Фотопятница. Про отличное секретное место для селфи

В сегодняшнем выпуске «Фотопятницы» с Ярославом Сизовым и его блогом Slava’s Blog откроем маленький секрет. Где еще, кроме сказочных городков и у сверкающих елок, в столице можно сделать интересное фото? Листайте репортаж, и узнаете про отличное место для селфи, которое находится в самом центре города.

В Вильнюсе обнаружилось замечательное место для селфи.

Место не новое, существовало здесь давно, но новые декорации вдохнули в пространство свежее дыхание.

Можно фотографироваться как с подарками…

…так и без них, таким образом кому нужно намекая на неотвратимый поход в магазин 🙂

Если без шуток, то приятное и красивое новогоднее место. Пока без миллиона посетителей.

Где находится? Под боком у G9.

Как-то так.