Фотопятница. Про волшебный городок на столичной площади

В сегодняшнем выпуске «Фотопятницы» с Ярославом Сизовым и его блогом Slava’s Blog – репортаж про волшебный городок, который чудесным образом появился на столичной площади Лукишкес.
На площади Лукишкес новое развлечение – волшебный рождественский городок. Пляж с зимним сезоном не сочетается. Тем более, что в этом году пляж отменили. Но неутомимые креативщики придумали новую тему, которая должна понравиться всем.
Коктейльчик?
Макарон (нужно было еще белый макарон добавить для полноты картины)?
У вас есть ёлка, на которую можно повесить этот симпатичный шарик?
Ёлочка в блюдце.
На Лукишкес домиков, которые раньше стояли на Кафедральной площади, всего пять.
Но в этих домиках дают и поесть, и попить.
Домик волшебный.
Макароны на фоне волшебного домика.
Зимняя звездочка.
Красиво. Пусть станет традицией.
Над домиком гордо вьётся исторический флаг Литвы.
Макароны все-таки удались! 🙂
Идея и исполнение – зачет!
Для поднятия настроения рекомендуется. Желающим сделать красивый фотокадр стоит запастись терпением. Впрочем, в этом нет ничего нового.
Как-то так.