Фотопятница. Про волшебный городок на столичной площади

В сегодняшнем выпуске «Фотопятницы» с Ярославом Сизовым и его блогом Slava’s Blog – репортаж про волшебный городок, который чудесным образом появился на столичной площади Лукишкес.

На площади Лукишкес новое развлечение – волшебный рождественский городок. Пляж с зимним сезоном не сочетается. Тем более, что в этом году пляж отменили. Но неутомимые креативщики придумали новую тему, которая должна понравиться всем.

Коктейльчик?

Макарон (нужно было еще белый макарон добавить для полноты картины)?

У вас есть ёлка, на которую можно повесить этот симпатичный шарик?

Ёлочка в блюдце.

На Лукишкес домиков, которые раньше стояли на Кафедральной площади, всего пять.

Но в этих домиках дают и поесть, и попить.

Домик волшебный.

Макароны на фоне волшебного домика.

Зимняя звездочка.

Красиво. Пусть станет традицией.

Над домиком гордо вьётся исторический флаг Литвы.

Макароны все-таки удались! 🙂

Идея и исполнение – зачет!

Для поднятия настроения рекомендуется. Желающим сделать красивый фотокадр стоит запастись терпением. Впрочем, в этом нет ничего нового.

Как-то так.