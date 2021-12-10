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Фотопятница. Про волшебный городок на столичной площади

Автор RUSRADIO LT
Фотопятница. Про волшебный городок на столичной площади
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В сегодняшнем выпуске «Фотопятницы» с Ярославом Сизовым и его блогом Slava’s Blog  – репортаж про волшебный городок, который чудесным образом появился на столичной площади Лукишкес.

На площади Лукишкес новое развлечение – волшебный рождественский городок. Пляж с зимним сезоном не сочетается. Тем более, что в этом году пляж отменили. Но неутомимые креативщики придумали новую тему, которая должна понравиться всем.

Фотопятница. Про волшебный городок на столичной площади

Коктейльчик?

Фотопятница. Про волшебный городок на столичной площади

Макарон (нужно было еще белый макарон добавить для полноты картины)?

Фотопятница. Про волшебный городок на столичной площади

У вас есть ёлка, на которую можно повесить этот симпатичный шарик?

Фотопятница. Про волшебный городок на столичной площади

Ёлочка в блюдце.

Фотопятница. Про волшебный городок на столичной площади

На Лукишкес домиков, которые раньше стояли на Кафедральной площади, всего пять.

Фотопятница. Про волшебный городок на столичной площади

Но в этих домиках дают и поесть, и попить.

Фотопятница. Про волшебный городок на столичной площади

Домик волшебный.

Фотопятница. Про волшебный городок на столичной площади

Макароны на фоне волшебного домика.

Фотопятница. Про волшебный городок на столичной площади

Зимняя звездочка.

Фотопятница. Про волшебный городок на столичной площади

Красиво. Пусть станет традицией.

Фотопятница. Про волшебный городок на столичной площади

Над домиком гордо вьётся исторический флаг Литвы.

Фотопятница. Про волшебный городок на столичной площади

Макароны все-таки удались! 🙂

Фотопятница. Про волшебный городок на столичной площади

Идея и исполнение – зачет!

Для поднятия настроения рекомендуется. Желающим сделать красивый фотокадр стоит запастись терпением. Впрочем, в этом нет ничего нового.

Как-то так.

Материал предоставил Ярослав Сизов

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