Фотопятница. Репортаж о новых и «старых» экспонатах Open Gallery

Накануне столичная Галерея современного искусства под открытым небом провела масштабное мероприятие OPEN GALLERY NIGHT’21. А в сегодняшнем выпуске «Фотопятницы» с Ярославом Сизовым и его блогом Slava’s Blog – репортаж о новых и «старых» экспонатах, которые живут на территории Open Gallery.
Вот и первые из них.
Девушка с котиком ни разу не одиноки, а находятся вот в таком веселом обществе.
Отрадно, что общественный транспорт Вильнюса (читай, уличный) получил отражение в уличном искусстве. Силуэт троллейбуса Skoda трудно с чем-либо спутать.
Ярко!
А так – интереснее!
Это только у меня в глазах троится? 🙂
Важная сидящая персона.
Рисунок прямо по курсу еще помню…
…а сбоку – нет, новый.
И немного «старых» граффити в современной интерпретации.
Индюк большой – ему видней. Найдите черную кошку.
Элегантность.
Мудрость. Видите скульптуру железного волка?
А она есть.
Как-то так.