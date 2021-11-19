Фотопятница. Репортаж о новых и «старых» экспонатах Open Gallery

Накануне столичная Галерея современного искусства под открытым небом провела масштабное мероприятие OPEN GALLERY NIGHT’21. А в сегодняшнем выпуске «Фотопятницы» с Ярославом Сизовым и его блогом Slava’s Blog – репортаж о новых и «старых» экспонатах, которые живут на территории Open Gallery.

Вот и первые из них.

Девушка с котиком ни разу не одиноки, а находятся вот в таком веселом обществе.

Отрадно, что общественный транспорт Вильнюса (читай, уличный) получил отражение в уличном искусстве. Силуэт троллейбуса Skoda трудно с чем-либо спутать.

Ярко!

А так – интереснее!

Это только у меня в глазах троится? 🙂

Важная сидящая персона.

Рисунок прямо по курсу еще помню…

…а сбоку – нет, новый.

И немного «старых» граффити в современной интерпретации.

Индюк большой – ему видней. Найдите черную кошку.

Элегантность.

Мудрость. Видите скульптуру железного волка?

А она есть.

Как-то так.