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Фотопятница. Репортаж о новых и «старых» экспонатах Open Gallery

Автор RUSRADIO LT
Фотопятница. Репортаж о новых и «старых» экспонатах Open Gallery
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Накануне столичная Галерея современного искусства под открытым небом провела масштабное мероприятие OPEN GALLERY NIGHT’21. А в сегодняшнем выпуске «Фотопятницы» с Ярославом Сизовым и его блогом Slava’s Blog  – репортаж о новых и «старых» экспонатах, которые живут на территории Open Gallery.

Вот и первые из них.

Фотопятница. Репортаж о новых и «старых» экспонатах Open Gallery

Девушка с котиком ни разу не одиноки, а находятся вот в таком веселом обществе.

Фотопятница. Репортаж о новых и «старых» экспонатах Open Gallery

Отрадно, что общественный транспорт Вильнюса (читай, уличный) получил отражение в уличном искусстве. Силуэт троллейбуса Skoda трудно с чем-либо спутать.

Фотопятница. Репортаж о новых и «старых» экспонатах Open Gallery

Ярко!

Фотопятница. Репортаж о новых и «старых» экспонатах Open Gallery

А так – интереснее!

Фотопятница. Репортаж о новых и «старых» экспонатах Open Gallery

Это только у меня в глазах троится? 🙂

Фотопятница. Репортаж о новых и «старых» экспонатах Open Gallery

Важная сидящая персона.

Фотопятница. Репортаж о новых и «старых» экспонатах Open Gallery

Рисунок прямо по курсу еще помню…

Фотопятница. Репортаж о новых и «старых» экспонатах Open Gallery

…а сбоку – нет, новый.

Фотопятница. Репортаж о новых и «старых» экспонатах Open Gallery

И немного «старых» граффити в современной интерпретации.

Фотопятница. Репортаж о новых и «старых» экспонатах Open Gallery

Индюк большой – ему видней. Найдите черную кошку.

Фотопятница. Репортаж о новых и «старых» экспонатах Open Gallery

Элегантность.

Фотопятница. Репортаж о новых и «старых» экспонатах Open Gallery

Мудрость. Видите скульптуру железного волка?

Фотопятница. Репортаж о новых и «старых» экспонатах Open Gallery

А она есть.

Фотопятница. Репортаж о новых и «старых» экспонатах Open Gallery

Как-то так.

Материал предоставил Ярослав Сизов

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