Фотопятница. Удивительные декорации предрождественской столицы

Что нового в предрождественской столице? В сегодняшнем выпуске «Фотопятницы» с Ярославом Сизовым и его блогом Slava’s Blog – репортаж о том, какие декорации появились в Старом городе Вильнюса.

На улице Pilies вывесили милые надписи, посвященные Вильнюсу, на разных языках.

Отель Narutis украсил фасад. В прошлом году шары лежали, в этом – висят.

Ресторан El Mercado сменил тыквы на елки и оборудовал уютный дворик. Кафе есть, елка есть… можно посидеть и отдохнуть.

Отель Pacai рождественско-новогодний декор решил выполнить в строгом скандинавском стиле. На входе посетителей встречают массивные льдины.

Кафе Augustas & Barbora наконец-то завершило свою инсталляцию. Имейте ввиду, что пока от желающих сфотографировать грибы или сфотографироваться на их фоне отбоя нет.

Фасад отеля Stikliai.

Кондитерская Ponių Laimė прокачала свои декорации. Смотрится круто!

Ресторан La Provence на улице Vokiečių.

Во двор и в президентский парк пускают даже без досмотра, был этим приятно удивлен. Привет от президента! 🙂

На центральной площади района Паупис установили почтовый ящик для писем одиноким людям.

Крутейшие декорации у ресторана Balzac по улице Savičiaus. Узор составлен из разноцветных кедровых шишек.

Проспект Гедиминаса. Узоры украшений. Перспектива.

Как-то так.