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Фотопятница. Удивительные декорации предрождественской столицы

Автор RUSRADIO LT
Фотопятница. Удивительные декорации предрождественской столицы
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Что нового в предрождественской столице? В сегодняшнем выпуске «Фотопятницы» с Ярославом Сизовым и его блогом Slava’s Blog  – репортаж о том, какие декорации появились в Старом городе Вильнюса.

На улице Pilies вывесили милые надписи, посвященные Вильнюсу, на разных языках.

Фотопятница. Удивительные декорации предрождественской столицы

Отель Narutis украсил фасад. В прошлом году шары лежали, в этом – висят.

Фотопятница. Удивительные декорации предрождественской столицы

Ресторан El Mercado сменил тыквы на елки и оборудовал уютный дворик. Кафе есть, елка есть… можно посидеть и отдохнуть.

Фотопятница. Удивительные декорации предрождественской столицы

Отель Pacai рождественско-новогодний декор решил выполнить в строгом скандинавском стиле. На входе посетителей встречают массивные льдины.

Фотопятница. Удивительные декорации предрождественской столицы

Кафе Augustas & Barbora наконец-то завершило свою инсталляцию. Имейте ввиду, что пока от желающих сфотографировать грибы или сфотографироваться на их фоне отбоя нет.

Фотопятница. Удивительные декорации предрождественской столицы

Фасад отеля Stikliai.

Фотопятница. Удивительные декорации предрождественской столицы

Кондитерская Ponių Laimė прокачала свои декорации. Смотрится круто!

Фотопятница. Удивительные декорации предрождественской столицы

Ресторан La Provence на улице Vokiečių.

Фотопятница. Удивительные декорации предрождественской столицы

Во двор и в президентский парк пускают даже без досмотра, был этим приятно удивлен. Привет от президента! 🙂

Фотопятница. Удивительные декорации предрождественской столицы

На центральной площади района Паупис установили почтовый ящик для писем одиноким людям.

Фотопятница. Удивительные декорации предрождественской столицы

Крутейшие декорации у ресторана Balzac по улице Savičiaus. Узор составлен из разноцветных кедровых шишек.

Фотопятница. Удивительные декорации предрождественской столицы

Проспект Гедиминаса. Узоры украшений. Перспектива.

Фотопятница. Удивительные декорации предрождественской столицы

Как-то так.

Материал предоставил Ярослав Сизов

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