Франция вводит общенациональный карантин сроком на один месяц

Франция с 3 апреля вводит общенациональный карантин сроком на один месяц. Об этом в специальном телеобращении к стране заявил президент Эммануэль Макрон.

По его словам, причиной такого решения стал резкий рост заболеваемости, вызванный британским вариантом коронавируса. Общенациональный карантин подразумевает комендантский час с 19 часов и запрет удаляться от места жительства более, чем на 10 километров. Эти правила начинают действовать во всех остальных 77 департаментах. С понедельника, 5 апреля, как минимум на три недели закрываются школы и детские сады. Студенты смогут посещать лекции раз в неделю.

Правительство Швеции не будет смягчить условия локдауна как минимум до 3 мая. Премьер-министр страны Стефан Лёвен назвал ситуацию “очень серьезной”, а министерство здравоохранения Швеции сообщило о резком скачке заражений во многих регионах. Ранее шведские власти планировали ослабить карантин, увеличив разрешенное число зрителей на концертах, спортивных мероприятиях, а также в парках аттракционов. В настоящее время в стране введен третий – наивысший – уровень эпидемиологической угрозы. Ограничения для этого уровня предусматривают, что количество посетителей на общественных мероприятиях с сидячими местами, проводимых в закрытых помещениях, не должно превышать 50, а на мероприятиях на открытом воздухе – 100.

Шведско-британская компания Astrazeneca объяснила причины переименования вакцины против коронавируса. “Выбор другого названия, которое будет использоваться долгое время, это обычное дело в маркетинге, и этот шаг был запланирован много месяцев назад”, – говорится в заявлении компании. Новое название – Vaxzevria – уже одобрено Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), ожидается, что полный переход на него произойдет примерно через полгода. Производитель вакцины также заявил, что до окончания пандемии препарат по-прежнему будет продаваться по своей себестоимости.

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил ограничения на число зрителей на трибунах, введенное 1 октября 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции. Решением исполкома разрешалось заполнять стадионы не более чем на 30%. “Поскольку эпидемиологическая ситуация в 55 национальных ассоциациях УЕФА значительно разнится, решение о допустимом количестве зрителей должны принимать исключительно органы местной или государственной власти”, – отмечается в заявлении исполкома УЕФА. При этом предложено оставить в силе запрет болельщикам приезжать на гостевые матчи в турнирах УЕФА, вплоть до их финалов в мае 2021 года.