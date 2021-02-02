Футбольный манеж от снега спасли добровольцы

Последняя неделя января принесла в Литву большое количество снега. Однако он не только порадовал любителей зимы, но и порядочно напугал любителей футбола.

По словам руководителя «Балтийской футбольной академии» Ивана Швабовича, как только они увидели не сулящий ничего хорошего прогноз погоды, были приняты все необходимые меры для спасения надувного футбольного манежа БФА – чтобы снег не скапливался на крыше, отопление арены работало на протяжении 2 суток.

Этот шаг себя оправдал, однако вылезла другая проблема – снег собрался по краям арены и начал давить на купол. И когда стало понятно, что своими силами справиться не получится, руководство арены попросило помощи у тренеров и добровольцев. На призыв откликнулось немало людей – вместо тренировок игроки команд убирали снег толщиной в несколько метров. К ним присоединились дети, их родители, представители футбольной общественности и многие другие.

В итоге, футбольный манеж был спасён. Таким образом удалось избежать участи другой футбольной арены в столичном микрорайоне Пилайте, где толща снега прорвала покрытие манежа.

Напомним, что строительство арены БФА обошлось в 2 млн евро. Это одна из немногих в Литве арен со стандартным игровым полем.

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