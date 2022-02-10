«Футурама» вернется в следующем году

Телесеть Hulu объявил о возрождении «Футурамы» вместе с создателями оригинального мультсериала.

Производство продолжения планируется начать уже в феврале 2022 года, а премьера состоится в 2023-м. На данный момент стриминговый сервис Hulu заказал 20 эпизодов. Большинство оригинальных актёров вернутся к своим ролям. Сериалом вновь будут заниматься его создатели — Дэвид Сэмюэл Коэн и Мэтт Гроунинг. На данный момент Джон Ди Маджо, озвучивавший робота Бендера, пока не дал согласие на вхождение в проект, поскольку его не устроила сумма предложенного гонорара. Продюсеры сериала рассчитывают на его возвращение к роли, однако они готовы найти ему замену, если этого не случится.

«Футурама» сначала выходила с 1999 по 2003 год, а затем её возродили в 2010 году ещё на два сезона. Всего успели выпустить 124 эпизода в семи сезонах. Последняя на сегодня серия вышла в сентябре 2013 года.

Источник: InterMedia