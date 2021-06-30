Галь Гадот сообщила о рождении ребенка, раскрыв имя

Звезда «Чудо-женщины» Галь Гадот представила фотографию своей новорожденной дочери, сообщив подписчикам, как зовут ребенка.

В новом посте в Instagram актриса выложила кадр в постели со всеми тремя своими детьми и мужем Яроном Варсано. Подпись к семейной фотографии гласит следующее:

«‎Моя милая семья… Трудно быть более благодарной и счастливой (и уставшей). Мы все так рады приветствовать Даниэллу в нашей семье. Я желаю вам любви и здоровья»‎.

Галь Гадот объявила, что ждет ребенка еще в марте этого года. С рождением малышки Даниэллы Галь Гадот стала матерью для трех девочек, включая девятилетнюю Альму и четырехлетнюю Майю.

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