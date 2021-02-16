Галерея фонов для видеозвонков: от Дома сигнатаров до “Летающей тарелки”

Нью-Йорский лофт, богемное кафе, пляж в Мальдивах… Тем, у кого закончились идеи, какой фон выбрать для дистанционных переговоров и встреч, агентство Keliauk Lietuvoje предлагает отличную альтернативу.

Почему бы не создать свой виртуальный кабинет на фоне выдающихся для нашей страны интерьеров? Среди них – и места, напоминающие о знаменательных датах. Например, почему бы не переместить свой виртуальный офис поближе к самому известному в Литве столу, на котором был подписан Акт о независимости?

Памятные фоны в честь Дня восстановления Литовского государства

Дом сигнатаров (Вильнюс)

Свой рабочий стол вы можете виртуально перенести в помещение, где был подписан Акт о восстановлении независимости Литвы. Тогда вы будете словно находиться в кабинете на улице Пилиес, в котором 16 февраля 1918 года за массивным столом собрались 20 членов Совета Литвы, избранных на Вильнюсской конференции.

Родина Йонаса Басанавичюса (Ожкабаляй, Вилкавишкский р-н)

В ознаменование 16 февраля можно мгновенно перенестись и в усадьбу, в которой рос патриарх литовского национального возрождения, общественный деятель, доктор Йонас Басанавичюс. В восстановленном доме Басанавичюса хранятся его личные вещи, а рядом есть большая дубовая роща Литовского национального возрождения. Вкуснейшим кофе из дубовых желудей здесь угощают гостей.

Другие фоны для виртуального офиса

«Летающая тарелка» Литовского музея этнокосмологии (Молетский р-н)

Если вы присоединитесь к удаленной конференции со стеклянной смотровой площадки в форме эллипсоида, которая находится на высоте 32 м от земли, вам наверняка придется отвечать коллегам на вопросы о том, в какой же космической лаборатории вы находитесь.

Встречи на фуникулере Жалякальниса (Каунас)

Свою удаленную работу вы вполне могли бы продолжать с… фуникулера Жалякальниса! Правда, если бы на настоящей канатной дороге пришлось провести, скажем, полчаса виртуальной встречи, вам пришлось бы проехать вверх-вниз аж 20 раз! Ведь путешествие на фуникулере в одну сторону занимает всего полторы минуты.

Переговоры в тени бананового дерева (Кретинга)

Истосковались по экзотике? В одно мгновение перенеситесь в литовские тропики – оранжерею Кретингской усадьбы, которую основал в своей резиденции граф Юозапас Тышкявичюс. Среди впечатляющих экзотических растений здесь обитают также черепахи, попугаи, японские карпы. Правда, увидеть их на заднем плане вашего виртуального офиса не получится. Зато их можно будет посетить по завершении карантина.

А чтобы карантин не становился преградой для путешествий по родным краям, ищите еще больше замечательных фоновых фотографий.