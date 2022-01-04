Звёзды

Галкин рассказал о любви к Толкину и любимых книгах Пугачевой

Автор Эвелина Никанорова
Галкин рассказал о любви к Толкину и любимых книгах Пугачевой
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Максим Галкин стал героем первого выпуска YouTube-шоу «Юзефович» в 2022 году.

В полуторачасовом интервью Галина и Максим обсудили его семью и родителей, недописанную диссертацию о «Фаусте» Гете, писательские амбиции, любимые детские и современные книги. Галкин рассказал, какую литературу любит его жена Алла Пугачева и что они читают своим детям.

«Те, кто смотрит или читает меня достаточно давно, знает, что я – человек «Властелина колец», эта книга – фундамент моих вкусов и, шире, идентичности, и я постоянно об этом говорю, – написала ведущая канала Галина Юзефович в фейсбуке. – И вот, представляете, в кои-то веки я встретила человека, который сказал мою коронную фразу раньше меня! Этот человек – Максим Галкин».

Источник: InterMedia

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