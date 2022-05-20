Гарри Стайлз выпустил третий сольный альбом

В третью сольную студийную пластинку бывшего участника One Direction вошли 13 треков, в том числе ранее вышедший сингл «As It Was».

– Я чувствую, что это своего рода собрание всех моих любимых вещей и очень похоже на альбом, который я всегда хотел записать, поэтому я очень счастлив, — говорит музыкант. – Я думаю, что для меня это определенно самая личная запись, которую я когда-либо делал. Это определенно была самая интимная вещь, которую я когда-либо делал. Очевидно, что пандемия и все остальное повлияло на то, как это было сделано. Это было сделано несколькими людьми в маленькой комнате.