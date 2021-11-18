Музыкальная новинка

GAYAZOV$ BROTHER$ сняли свою малиновую машину времени

Автор Эвелина Никанорова
GAYAZOV$ BROTHER$ сняли свою малиновую машину времени
Pavyzdys 1350x250px 2

GAYAZOV$ BROTHER$ представили клип на свой последний релиз «Малиновая Лада». Армия поклонников активно обсуждает новое видео братьев, и, надо сказать, мнения встречаются самые разные.

 

Sledite Za Novostjami Turizma Otdyha I Kultury V Nashih Socialnyh Setjah 1350 X 250 Px 2
Метки:

Актуальные новости

Лолита стала Коста Лакостой в новом клипе «По-другому»

Лолита стала Коста Лакостой в новом клипе «По-другому»

Автор Эвелина Никанорова
У Клавы Коки случилась «Катастрофа»

У Клавы Коки случилась «Катастрофа»

Автор Эвелина Никанорова
Караулова о новом сингле: «Горячее этого вы ничего уже не услышите»

Караулова о новом сингле: «Горячее этого вы ничего уже не услышите»

Автор Эвелина Никанорова
Чеботина показала своё «Солнце Монако»

Чеботина показала своё «Солнце Монако»

Автор Эвелина Никанорова
Группа «СерьГа» представила трек в день рождения солиста

Группа «СерьГа» представила трек в день рождения солиста

Автор Эвелина Никанорова
Группа «Винтаж»: клип на песню «Ответь» и выход в астрал

Группа «Винтаж»: клип на песню «Ответь» и выход в астрал

Автор Эвелина Никанорова
Юлия Савичева представила мини-фильм об истинных чувствах

Юлия Савичева представила мини-фильм об истинных чувствах

Автор Эвелина Никанорова
Музыкальные новинки недели на RUSRADIO LT

Музыкальные новинки недели на RUSRADIO LT

Автор Эвелина Никанорова
Филипп Киркоров и Мот вошли в число «13 друзей Билана»

Филипп Киркоров и Мот вошли в число «13 друзей Билана»

Автор Эвелина Никанорова