GAYAZOV$ BROTHER$ возвращаются с новым треком «Ради танцпола».

Песня очень много для них значит: во-первых, это первый сингл дуэта в 2021 году, во-вторых, это совместная работа с легендарной группой Руки Вверх!.

Дуэт анонсировал выход сингла еще в феврале и намекнул, что это не сольная композиция, а дуэт с другим исполнителем. Музыканты пообещали, что слушателям понравится трек: «19 марта мы ворвёмся красиво в 2021 и выпустим для вас пушку, которую вы так просили». В комментариях сразу же начали гадать, о ком именно идет речь — и довольно многие догадались, что это дуэт с «Руки Вверх!».

В отличие от GAYAZOV$ BROTHER$, Руки Вверх! уже выпускали материал в 2021 году: в январе они представили клип «#Танецпоп», набравший 6,8 млн просмотров на YouTube.